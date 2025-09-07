Made in Malga ad Asiago: un calendario ricco di eventi dedicato ai sapori rari e blasonati della montagna

Maestri caseari e formaggi provenienti da tutte le zone montane d’Italia saranno sulla scena Asiago dal 5 al 7 e dal 12 al 14 settembre. A Made in Malga 2025 ci sarà anche il meglio della salumeria di montagna: dall’Alto Adige alla Sicilia-

Maestri caseari e formaggi rari e blasonati provenienti da tutte le zone montane d’Italia saranno sulla scena di Made in Malga 2025 l’appuntamento atteso da migliaia di appassionati dei prodotti dell’agricoltura di montagna che si svolgerà nelle vie del centro di Asiago dal 5 al 7 e dal 12 al 14 settembre. La manifestazione giunta al suo tredicesimo avversario si presenta con un calendario ricco di eventi dedicati ai sapori autentici della montagna: mostra mercato dei produttori, masterclass con i formaggi di montagna premiati all’ultima edizione del Premio Italian Cheese Awards abbinati a vini estremi, Degustazioni guidate di Asiago DOP in diverse stagionature abbinato ai vini della Tenuta dell’Ornellaia, confronti tra icone di territorio e vini nobili, escursioni nelle malghe dell’Altopiano e l’appuntamento con la grande Osteria di montagna dove Alessandro Dal Degan, chef stellato dell’Osteria e Tana Gourmet (1 stella Michelin), porterà i piatti più richiesti del suo ristorante a base di Asiago DOP.

Maestri caseari e formaggi provenienti da tutte le zone montane d’Italia saranno sulla scena Asiago dal 5 al 7 e dal 12 al 14 settembre

In aggiunta a ciò, il Consorzio Tutela Vini Lessini Durello presenterà gli spumanti Riserva Monti Lessini nelle Masterclass, mentre nei giardini di Piazza Carli si terrà la quinta edizione del Mountain Beer Festival, dedicato alle birre artigianali di montagna, con aperitivi musicali e esibizioni con DJ a partire dalle ore 19:00.

Il fitto calendario di appuntamenti prevede Eventi culturali ai Giardini di Piazza Carli: “Voci di Malga”, promosso dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago, racconterà la vita e la passione dei malghesi custodi dell’arte casearia e produttori dell’Asiago DOP Prodotto della Montagna. Inoltre, convegni organizzati da BVR Banca Veneto Centrale, incontri letterari e l’ormai tradizionale “Aperitivo Musicale” ogni venerdì e sabato sera.

Partecipare a Made in Malga- spiegano gli organizzatori – significa molto più che assaggiare ottimi formaggi: è l’opportunità unica di incontrare faccia a faccia chi, con dedizione e passione, dà vita ogni giorno a queste autentiche opere d’arte casearia. Un’esperienza che va oltre il palato, per diventare vera conoscenza e apprezzamento del territorio e delle sue tradizioni. Dietro l’apparente quiete delle malghe si nasconde infatti un’intensa attività produttiva, fatta di impegno quotidiano, sacrifici e quella pazienza millenaria che solo i veri artigiani del latte sanno avere. Sono proprio queste mani esperte, queste conoscenze tramandate di generazione in generazione, a trasformare il latte in formaggi dal carattere unico e dai sapori intensi.

Tra gli altri appuntamenti da non perdere: “Principi delle Orobie” con la Latteria di Branzi, alla scoperta di formaggi che racchiudono secoli di storia e tradizione, “Formaggi e Vini della Savoia”, un omaggio alla Francia tra antiche ricette monastiche e sapori contadini, “I formaggi del Caseificio Pennar” abbinati a 7 spumanti Riserva Monti Lessini metodo Classico, “Capolavori Caseari del Piemonte”, tra DOP e produzioni di nicchia, la “Verticale di Comté AOP”, con stagionature dai 24 ai 50 mesi, abbinata ai pregiati vini del Jura, un viaggio in Svizzera, tra formaggi alpini e vini locali.

Al Mountain Beer Festival, birrifici dell’arco alpino italiano proporranno le loro migliori creazioni

A Made in Malga 2025 ci sarà anche il meglio della salumeria di montagna: dall’Alto Adige arriveranno speck artigianali, salamini tirolesi e würstel, mentre l’Abruzzo porterà la sua norcineria tradizionale. Non mancheranno il Nero dei Nebrodi, il Nero di Calabria, mieli, panificati, confetture, liquori, aceti balsamici, tè e tisane, oltre a prodotti cosmetici derivati dall’agricoltura montana.

Infine, al Mountain Beer Festival, birrifici dell’arco alpino italiano proporranno le loro migliori creazioni, mentre la grande Osteria di montagna in Piazza Carli offrirà ai visitatori la pausa ristoro con i piatti tradizionali. L’Asiago Bistrot con specialità a base di Asiago DOP Fresco e Stagionato, curate da Massimo Spallino del ristorante La Vecchia Stazione. I celebri gnocchi con patate di Rotzo del ristorante La Baitina di Roana. Le specialità gourmet dell’Osteria della Tana di Alessandro Dal Degan. Piatti di carne degli allevamenti locali dell’Agriturismo Gruuntaal. Le pizze gourmet di Picci Pizza, farcite con prodotti di montagna. E ancora, wurstel di malga, tortèl de patate, arrosticini e hamburger di pecora di Bracevia, accompagnati dalle birre artigianali.