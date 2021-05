Pensioni 2022: addio Quota 100, 5 proposte sul tavolo

Per sostituire Quota 100, il Mef pensa a uno scivolo per i lavori usuranti, mentre i sindacati chiedono molto di più, compresa una Quota 41 per tutti che piace anche alla Lega – Diverse le posizioni di Pd, M5S e Inps

Quota 100 è ormai al capolinea, ma cosa verrà dopo? Fin qui, l’unica certezza è che il 31 dicembre 2021 la misura voluta con forza dalla Lega nel governo gialloverde (che permette di andare in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi) arriverà a scadenza e non sarà rinnovata. Dal primo gennaio 2022, quindi, non si potrà andare in pensione prima di aver compiuto 67 anni. Uno scalone pesante e impopolare, legato alla legge Fornero, che il governo cercherà probabilmente di alleggerire introducendo nuove forme di flessibilità in uscita. Per questo la battaglia sulle pensioni sarà probabilmente una delle più accese nel dibattito politico d’autunno, quando si comincerà a scrivere la nuova manovra di Bilancio. Di idee, però, ne circola già più di una.

La più nota (e articolata) è quella dei sindacati. Cgil, Cisl e Uil vorrebbero superare Quota 100 con un nuovo meccanismo di uscita flessibile a partire dai 62 anni, che si accompagni alla possibilità di lasciare il lavoro con 41 anni di contributi a prescindere dall’età. Questi i due cardini di un pacchetto di proposte che prevede anche interventi previdenziali per i giovani e per i lavoratori impiegati in mansioni usuranti, oltre a misure per far recuperare potere d’acquisto alle pensioni.

Anche i tecnici del ministero dell’Economia starebbero pensando a una corsia preferenziale per i lavori faticosi: l’ipotesi sarebbe di mandare in pensione a 61 anni e 7 mesi, con almeno 35 di contributi, i lavoratori di pendenti, mentre agli autonomi sarebbe richiesto un anno in più. A questa misura si aggiungerebbero una versione strutturale di Opzione donna (almeno 58 anni di età e 35 di contributi, con l’intera pensione calcolata con il metodo contributivo) e l’Ape sociale per i lavoratori in difficoltà (disoccupati di lungo corso e disabili) che abbiano però almeno 63 anni.

Con un appoggio inedito ai sindacati, la Lega – attraverso il sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon – propone una Quota 41 per tutti. Il Pd, invece, per bocca di Graziano Delrio, aveva lanciato la proposta di uscite con Quota 92 (62 anni di età più 30 di contributi) per i soli lavoratori impegnati in mansioni usuranti.

Una quarta opzione è ereditata dal governo Conte bis e piace soprattutto al Movimento 5 Stelle. Si tratterebbe di introdurre dal 2022 una sorta di Quota 102, consentendo l’uscita dal lavoro con 63 anni di età e 39 di contributi oppure 64 di età e 38 di contributi. Infine, il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ha proposto di permettere a chi ha 62-63 anni di uscire dal lavoro con la parte contributiva, mentre quella retributiva si otterrebbe al raggiungimento di 67 anni. Tridico ha parlato inoltre della possibilità di prevedere uno scivolo aggiuntivo all’Ape sociale per gli immunodepressi oncologici di 62-63 anni. Siamo agli inizi di un percorso sul quale il premier Mario Draghi vorrà certamente dire la sua.