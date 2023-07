Adr emette un bond da 400 milioni collegato ai risultati di sostenibilità

L’obbligazione collega direttamente il costo del debito ai risultati di sostenibilità effettivamente raggiunti. L’emissione prevede il rimborso del capitale in un’unica soluzione il 10 luglio 2033 e il pagamento di una cedola annua a tasso fisso pari al 4,875%

Adr (Aeroporti di Roma), società del gruppo Mundys che gestisce gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, ha collocato con successo il nuovo Sustainability-Linked bond. Questa obbligazione collega direttamente il costo del debito ai risultati di sostenibilità effettivamente raggiunti. L’operazione, del valore di 400 milioni di euro e con una durata di 10 anni, era dedicata agli investitori istituzionali e ha suscitato un forte interesse sia a livello internazionale che da parte degli operatori specializzati in investimenti ESG.

Richieste cinque volte superiori all’offerta

Le richieste per il bond sono state quasi cinque volte superiori all’offerta, con ordini complessivi per circa 1,9 miliardi di euro, di cui oltre il 95% proveniente da investitori esteri. Con questo collocamento, la percentuale di debito sostenibile di ADR supera il 60% e potrebbe aumentare ulteriormente a seconda dei risultati dell’offerta di acquisto (Tender Offer) in corso.

I dettagli dell’emissione

L’emissione prevede il rimborso del capitale in un’unica soluzione il 10 luglio 2033 e il pagamento di una cedola annua a tasso fisso pari al 4,875%. Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,119% ed il rendimento effettivo a scadenza è pari a 4,989%. La data prevista per il regolamento dell’emissione è il 10 luglio prossimo. Il prestito obbligazionario sarà quotato presso la Borsa irlandese e si prevede che riceverà una valutazione di credito simile a quella di ADR (Baa2 da Moody’s, BBB da S&P e BBB- da Fitch).

L’operazione è stata guidata da un sindacato di banche, che ha visto coinvolte Banca Akros, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Natixis, Santander, Société Generale e UniCredit in qualità di joint bookrunners del collocamento. Inoltre, BofA Securities e Crédit Agricole hanno svolto anche il ruolo di “sustainability structuring coordinators”.

Contemporaneamente, Adr ha avviato un’offerta di acquisto (Tender Offer) rivolta ai detentori di un prestito obbligazionario da 500 milioni di euro emesso nel 2017, con scadenza 8 giugno 2027, a valere sul proprio Programma EMTN.

Troncone, Adr: “nuova emissione coerente con il nostro impegno sostenibile”

“Questa nuova emissione riafferma la coerenza tra l’impegno di sviluppo sostenibile e la strategia di sustainable financing di Aeroporti di Roma. Lanciato per la prima volta nel 2021 da ADR – come primo gestore aeroportuale a livello mondiale – lo strumento del sustainability-linked bond rafforza i profili di credibilità e trasparenza che devono caratterizzare i piani di transizione ambientale del settore, e per questo saranno sempre più un riferimento a livello internazionale. Questa sarà una direttrice portante anche a sostegno del nostro piano di sviluppo di medio-lungo termine, per coniugare al meglio i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale con il rafforzamento della competitività di un settore strategico per il paese” ha dichiarato l’amministratore delegato di Adr, Marco Troncone.