A Fano si eleggono gli chef campioni italiani di Brodetto e di Zuppa di pesce

Bodettofest, Festival nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce dal 30 maggio al 2 giugno al Lido di Fano. Cinquanta appuntamenti tra cooking show, degustazioni guidate, uscite in barca, talk show.

Dal 30 maggio al 2 giugno al Lido di Fano si celebra la cucina italiana delle zuppe di pesce, cinquanta appuntamenti tra cooking show, degustazioni guidate, uscite in barca, laboratori per bambini, momenti di divulgazione scientifica, attività a difesa dell’ambiente, talk show, mostre d’arte, concerti e spettacoli. Il Festival nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce, quest’anno alla 23^ edizione, è molto più di un Festival della cucina, si conferma, infatti, tappa culturale e palcoscenico di spettacoli, con una miriade di iniziative legate al mondo sommerso, ai record blu di sostenibilità, alla dieta mediterranea, alle specialità tradizionali e alle innovazioni in cucina. Inaugura uno spazio nuovissimo, il Villaggio del Gusto, in collaborazione con il mondo delle marinerie italiane e con le tipicità del territorio, ospite 2025 il Ciuppin ligure. La BrodettoBoat riapre la cambusa e intavola aperitivi e cene sotto le stelle. Con il brodetto torna l’ambito trofeo della Gara Nazionale del Brodetti e delle Zuppe di pesce. Cuochi professionisti, freelance, personal chef potranno ambire al titolo di Campione italiano dei brodetti e delle zuppe di pesce 2025 e conquistare il primo premio in attrezzatura da cucina. A valutare gli chef: Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola (presidente), Diego Casali, responsabile QN Itinerari, Igles Corelli, volto noto di Gambero Rosso e Sonia Peronaci, cuoca, conduttrice televisiva e scrittrice, fondatrice del seguitissimo sito italiano di ricette, Giallo Zafferano.

Il Festival nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce dal 30 maggio al 2 giugno al Lido di Fano

Il Palabrodetto, cuore gastronomico del Festival, accende i riflettori sulla cucina stellata con lo chef napoletano Roberto Di Pinto, nel firmamento Michelin con il ristorante Sine di Milano. Ai fornelli anche Monica Pannacci con il suo seguito da un milione di follower. Il Festival celebra, in un cooking show, due esempi di eccellenza del territorio ospitando due cooperative sociali che si occupano di inserimento lavorativo di giovani con disabilità. La Cooperativa Giò con ‘OpenHouse’ e la Cooperativa Contatto con il progetto di inclusione sociale Ristorante Pizzeria ‘Angelo 2.0’. Il coordinamento del Palabrodetto è a cura dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani guidata da Antonio Bedini. Dopo il successo dello scorso anno tornano: lo Spazio Bro – La cucina dei pescatori che porta sulle tavole un mare di brodetto, Brodetto&Wine per celebrare i migliori vini del territorio tra incontri e degustazioni guidate, Brodetto&Kids una relazione fatta di scoperta e divertimento grazie al progetto promosso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pensato per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della biodiversità e della corretta e sana alimentazione.

In collaborazione con l’Istituto per le Risorse e Biotecnologie Marine del IRBIM CNR, l’Università degli Studi di Napoli Federico II e, da quest’anno, con UNIMAR – Università del mare, grande spazio sarà dedicato ai Talk sul mare dal titolo In profondità, la serie fortunata di incontri sul mare, le sue risorse e sulla biodiversità marina dal taglio rigorosamente scientifico. Tante saranno, inoltre, le attività a difesa dell’ambiente insieme alle più importanti associazioni ambientaliste italiane per conoscere, prevenire e curare, anche con piccoli gesti quotidiani, l’impatto dell’uomo sul mondo marino. La 23esima edizione di BrodettoFest è a cura di Confesercenti Pesaro e Urbino in collaborazione con il Comune di Fano, Regione Marche, Let’s Marche, Camera di Commercio e Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. INFO: brodettofest.it | Fb e IG brodettofest