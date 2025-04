Wealth management su misura: ecco come Intesa Sanpaolo personalizza la gestione del patrimonio. Parla Tiziana Lamberti

Intesa Sanpaolo offre soluzioni di wealth management sempre più personalizzate per rispondere alle diverse esigenze dei clienti in ogni fase della loro vita. Tiziana Lamberti, Executive Director Sales & Marketing Wealth Management & Protection spiega: “Consideriamo il patrimonio nella sua globalità, per una pianificazione finanziaria davvero personalizzata”

Investire consapevolmente affidandosi a consulenti professionisti è essenziale per proteggere il valore del proprio risparmio, in particolare nei momenti di turbolenza dei mercati come quello attuale, dominato dall’incertezza. Per questo è necessario adottare un atteggiamento informato, basato sulla relazione di fiducia tra cliente e banca, valore fondamentale per una relazione che duri nel tempo e che porti a scelte sostenibili in linea con i progetti e gli obiettivi della famiglia e del privato.

Oggi, infatti, la gestione patrimoniale ruota attorno a un concetto chiave: la personalizzazione. Le soluzioni uguali per tutti sono ormai superate. Ogni cliente ha esigenze specifiche e il wealth management deve essere in grado di adattarsi per rispondere a queste richieste con soluzioni su misura.

È proprio questa la visione che la Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo ha adottato verso i risparmiatori privati, le famiglie e la fascia di clienti, cosiddetta “exclusive“, con un patrimonio più consistente e con investimenti in strumenti finanziari più complessi, puntando su una consulenza capace di accompagnare le persone lungo tutto il ciclo della loro vita finanziaria, innovazione tecnologica e relazione umana. Ma facendo anche grande attenzione ai rischi e alle opportunità che l’altalena dei mercati offre ai risparmiatori.

“Seguiamo un approccio ‘olistico’ nel senso che consideriamo il patrimonio del cliente nella sua globalità, perché questo tipo di analisi ci consente di personalizzare davvero la pianificazione finanziaria – spiega Tiziana Lamberti, Executive Director Sales & Marketing Wealth Management & Protection Banca dei Territori Intesa Sanpaolo –. Insieme ai nostri gestori, i clienti possono individuare con consapevolezza le loro esigenze, anche quelle non ancora evidenti, e ottenere un supporto adeguato”.

Secondo Lamberti “investire consapevolmente è essenziale per proteggere a medio-lungo termine il valore del proprio risparmio. Il supporto dei gestori della Banca dei Territori diventa fondamentale per accompagnare il cliente nelle sue scelte finanziarie affinché siano sostenibili nel tempo, attraverso una consulenza dedicata in filiale o da remoto grazie al livello di innovazione tecnologica di cui il primo gruppo bancario italiano dispone.

Valore Insieme: la consulenza finanziaria su misura di Intesa Sanpaolo

In un contesto di mercato complesso e in continua evoluzione, il supporto qualificato è essenziale per affrontare le sfide economiche, proteggere il patrimonio e cogliere le migliori opportunità.

Su questi principi si fonda Valore Insieme, il programma di consulenza evoluta rivolto alla clientela retail ed exclusive della Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese. Si basa su una piattaforma avanzata che monitora costantemente l’andamento dei mercati e dei portafogli, per cogliere le opportunità più in linea con gli obiettivi individuali di ciascun cliente. Ma non si limita agli investimenti: integra ambiti come la protezione assicurativa, la previdenza, la valorizzazione immobiliare e la pianificazione successoria. Quest’ultimo è un tema sempre più rilevante: ogni anno, in Italia, oltre 200 miliardi di euro vengono trasferiti tra generazioni, e secondo le stime entro il 2045 si supereranno i 1.000 miliardi. “L’Italia sta aumentando la consapevolezza dell’importanza di una riflessione comune sulla trasmissione degli asset patrimoniali agli eredi, generando occasioni di ricchezza nel lungo periodo, una sfida del risparmio tutt’altro che scontata”, dice Lamberti.

Il programma si distingue anche per un modello di pricing trasparente, che prevede un canone in parte fisso e in parte variabile, con vantaggi per i clienti che optano per la formula Exclusive. A fine 2024, il programma ha già conquistato oltre 248mila clienti, gestendo circa 82 miliardi di euro in asset sotto consulenza.

Robo4Advisor: la tecnologia al servizio della consulenza

Per offrire un servizio sempre migliore alla clientela, oltre alla consulenza tradizionale, Intesa Sanpaolo ha deciso di integrare soluzioni tecnologiche per potenziare la qualità del servizio. Un esempio è Robo4Advisor, infrastruttura sviluppata con BlackRock Solutions (appartenente al gigante Usa del risparmio gestito), che affianca i gestori nella gestione proattiva dei portafogli. “Le funzionalità della piattaforma Aladdin BlackRock, dedicate ai progetti di investimento della clientela permettono ai nostri colleghi gestori di essere attenti a cogliere proattivamente l’andamento dei mercati per armonizzare il portafoglio del cliente rispetto agli obiettivi condivisi – commenta Lamberti –. Attraverso questa funzionalità il gestore ha la possibilità, infatti, di inserire un’ampia gamma di strumenti a beneficio del cliente”.

Per i clienti più autonomi, Robo4Advisor consente anche di ricevere suggerimenti personalizzati via app o internet banking. Le raccomandazioni sono adattabili, e il cliente può accettarle, rifiutarle o modificarle liberamente. In ogni momento, può comunque contattare un gestore, sia fisicamente sia in digitale, per ricevere un’assistenza più personalizzata.

Finanza Insieme: consapevolezza finanziaria per tutti

Un altro pilastro è l’alfabetizzazione finanziaria, premessa essenziale per prendere decisioni consapevoli. Per questo nasce Finanza Insieme, piattaforma aperta a tutti, con particolare attenzione a giovani e donne. Con oltre 350 contenuti tra video, quiz, percorsi tematici e test di autovalutazione, la piattaforma alimenta la cultura del risparmio e la consapevolezza finanziaria per aiutare a sviluppare una maggiore autonomia nella gestione del denaro.

“Con Finanza Insieme proponiamo un linguaggio accessibile, capace di avvicinare tutti alle tematiche del risparmio – spiega Lamberti -. La piattaforma è strutturata per l’autoapprendimento e aiuta a comprendere meglio il rapporto con il denaro, esplorando sia le nozioni di base sia concetti più avanzati attraverso video, quiz e approfondimenti, evitando tecnicismi e senza alcuna finalità commerciale, infatti non sono presenti prodotti”.

Presto sarà disponibile una sezione dedicata a “Donne e Risparmio“, per colmare un divario culturale ancora ampio e promuovere l’indipendenza economica femminile soprattutto alla luce degli ultimi dati che evidenziamo come solo il 58% delle donne ha un conto corrente.

Un’attenzione speciale ai nuovi risparmiatori: giovani e Silver Economy

Intesa Sanpaolo vuole rispondere alle esigenze delle diverse fasce di età: dai millennial, desiderosi di investire con consapevolezza ma spesso poco informati, alla Silver Economy, quella fascia di popolazione sempre più numerosa e longeva che si trova ad affrontare sfide legate alla gestione del patrimonio in età avanzata.

Per i più giovani, la banca affianca al conto corrente gratuito per gli under35 per la gestione quotidiana, al prestito d’onore senza garanzie per gli studi fino al mutuo con scadenze fino a 40 anni per avare rate sostenibili, anche strumenti come Il Mio Domani (fondo pensione aperto) e Il Mio Futuro (piano individuale pensionistico), pensati per iniziare a costruire la propria previdenza integrativa fin dalla giovane età, con versamenti accessibili e personalizzabili. In particolare per rispondere alle esigenze dei giovani e dei clienti digitali, Intesa Sanpaolo ha lanciato isybank, la banca digitale sviluppata nell’ambito della Banca dei Territori che aggiunge un altro tassello al più ampio progetto di trasformazione digitale che vede l’intero Gruppo svolgere un ruolo di innovatore a livello europeo, grazie all’infrastruttura isyTech e che si distingue per il tocco umano nella relazione con il cliente, rappresentato da circa 2.300 gestori della Filiale Digitale.

Per la generazione più matura, Soluzione Domani – sviluppato con la Divisione Insurance del Gruppo – offre un supporto completo alla gestione patrimoniale, alla pianificazione successoria e alla protezione del capitale. Il programma include anche servizi per il benessere, il tempo libero, il sociale e il supporto ai caregiver familiari, con soluzioni assicurative e assistenziali pensate per alleggerire il carico emotivo ed economico.

Welfare aziendale: il supporto alle imprese

In collaborazione con la Divisione Insurance del Gruppo, Intesa Sanpaolo completa l’offerta con coperture assicurative per privati e imprese, tra cui soluzioni di sanità integrativa e polizze collettive per rischio infortuni e salute.

Infatti, Intesa Sanpaolo risponde anche alle esigenze delle imprese. Attraverso la piattaforma digitale Welfare Hub, le aziende possono costruire programmi su misura, flessibili e adatti alle esigenze dei dipendenti, che possono spendere il credito welfare in esercizi convenzionati o proporne di nuovi. Iniziative come Welfare on Demand e Promoshopping Point contribuiscono inoltre a sostenere il tessuto economico locale.

Grazie alla collaborazione con Adapt e la sua Scuola di Alta Formazione, è stato realizzato il report annuale Welfare for People, che analizza e racconta le evoluzioni più rilevanti nel panorama del welfare italiano.