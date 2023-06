Intesa Sanpaolo lancia la banca digitale Isybank. Messina: “Saremo noi il futuro”

Intesa Sanpaolo ha investito nella nuova piattaforma 650 milioni ed è entrata nel capitale del leader internazionale nel fintech con un investimento di 40 milioni di sterline

Si chiama Isybank, un nome che sembrerebbe già una garanzia della sua semplicità: è la nuova banca digitale di Intesa Sanpaolo, dotata di una tecnologia decisamente all’avanguardia che si rivolge ai 4 milioni di clienti Intesa Sanpaolo che già ora non vanno più personalmente nelle filiali, ma usano più comodamente il mobile banking.

La nuova banca è stata presentata oggi a Milano in Gioia 22, il grattacielo chiamato “Scheggia di vetro” nel nuovo quartiere di Porta Nuova, che ospita la sede operativa di Isybank e altre Divisioni del Gruppo.

Isybank: investimenti tecnologici per circa 650 milioni

Isybank risulta una delle più importanti iniziative del Piano d’Impresa 2022-2025, con investimenti tecnologici per circa 650 milioni previsti per la piattaforma: 128 milioni sono stati investiti nel 2022, altri 152 milioni sono stimati nel 2023, con un forte impatto sull’infrastruttura tecnologica dell’intero Gruppo, e lancio operativo nel 2024 su un livello di clienti elevato.

Messina: “Saremo noi stessi una banca sfidante. Saremo noi il futuro”

“Con il nuovo Piano d’Impresa 2022-2025 intendiamo affrontare le nuove sfide poste da un contesto globale con mercati in forte evoluzione, anticipando i grandi cambiamenti portati dall’innovazione tecnologica” ha detto Carlo Messina, Ceo di Intesa Sanpaolo. “Per questo vogliamo dotarci delle migliori competenze nel digitale, con riferimento all’investimento di 5 miliardi previsto in tecnologia digitale nei prossimi 4 anni. Diventeremo noi stessi una banca sfidante con un’offerta molto più completa: Isybank rende Intesa Sanpaolo resiliente di fronte agli attacchi del fintech e diventerà uno strumento anche per accedere ai mercati esteri, ma prima dobbiamo essere sicuri di costruirlo al meglio in quello italiano. Saremo noi il futuro!“

Saranno circa 4.000 le nuove persone reclutate, 2.000 in ambito IT

Nella nuova banca verranno impiegate circa 4.000 persone tra riconversioni professionali e assunzioni di profili specifici, di cui circa 2.000 professionisti in ambito IT, creando anche nuove figure professionali. “Vogliamo portare a bordo le persone migliori nel settore della tecnologia” ha detto ancora Messina. “Il nostro paese dovrebbe essere orgoglioso di quello che abbiamo creato”.

Intesa entra nel capitale di Thought Machine con 40 milioni di sterline

Per realizzare Isybank, Intesa Sanpaolo ha lavorato in partnership con Thought Machine, un leader internazionale nel fintech, entrando anche nel capitale della società con un investimento di 40 milioni di sterline. La tecnologia all’avanguardia di Thought Machine consentirà ad Isybank di “creare una ampia gamma di prodotti, per soddisfare le esigenze dei propri clienti in un mondo in continua evoluzione” dice Intesa. Thought Machine ha sviluppato le fondamenta delle attività di banking moderne. Vault, il motore di core banking nativo nel cloud di Thought Machine, è utilizzato dalle principali banche di tutto il mondo, tra cui Intesa Sanpaolo, JPMorgan Chase, Lloyds Banking Group, Standard Chartered e ING.

Sono 12,3 milioni ad oggi i clienti multicanale del Gruppo, di cui 8,3 milioni utilizzano l'App Intesa Sanpaolo Mobile. "La maggior parte delle challenging banks ha un'offerta di prodotti limitata, budget limitato e un limitato livello di resilienza finanziaria" ha detto Paul Taylor, Founder & CEO Tought Machine. "Banche come Intesa Sanpaolo, invece, possono portare con sé tanti benefici e quando l'esperienza digitale è incrementata e migliorata si ottiene il meglio perché si hanno sia un'eccellente esperienza digitale sia tutte le caratteristiche di eccellenza di una grande banca in termini di resilienza finanziaria, scala, base utenti, e ampiezza dell'offerta".

Che cosa fa Isybank di nuovo?

“Isybank, che in ogni caso è, e resta, una banca, offre una suite di prodotti importanti anche multicurrency, abbattendo i tempi di ogni operazione, pur sempre in un ambito di sicurezza”, ha detto nel corso della presentazione Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. “Nel 2022 la App di Intesa aveva 8-9 milioni di clienti. Di questi circa 4 milioni accedono alla banca solo attraverso mobile. Nel 2013 solo il 3% delle operazioni venivano fatte online, ora siamo arrivati al 72 %”.

Con la dimostrazione fatta in diretta nel corso della presentazione, si è visto che si può aprire un nuovo conto in soli 5 minuti: con la nuova applicazione si può poi per esempio, tramite il Qr code accedere agli sportelli Atm per prelevare denaro e anche il trasferimento da un vecchio conto si può fare in pochi e semplici passaggi.

D’altro canto però la nuova banca benchè ultra digitale mantiene la possibilità di una relazione diretta con gli operatori della filiale che rispondono tra l’altro in fasce orarie molto più estese rispetto alla banca tradizionale. “Dall’app, il cliente gestisce il conto e le carte, e per ogni necessità ha a disposizione l’opzione “Parla con noi” che gli consente di entrare in comunicazione diretta con un gestore della filiale”, precisa il comunicato del gruppo bancario. Inoltre è possibile fare tutti i principali pagamenti, dalle ricariche, ai bonifici, al bollo auto, ai più comuni pagamenti fiscali (per esempio l’F24). Oppure è possibile richiedere e ricevere istantaneamente un anticipo dello stipendio o della pensione, fino a 15 giorni prima della data di accredito digitale del Gruppo.