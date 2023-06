Viaggi e enogastronomia di qualità: accordo fra Costa Crociere e La Scolca

I passeggeri dell’ammiraglia della compagni di navigazione che farà scalo a Genova potranno fare un tour guidato fra i vigneti dell’azienda produttrice del Gavi vino celebrato in tutto il mondo con degustazioni enogastronomiche.

In crociera alla scoperta del territorio e del made in Italy enogastronomico di eccellenza: si può sintetizzare così l’accordo che Costa Crociere, la Compagnia di navigazione italiana con dieci navi in servizio in tutto il mondo e La Scolca, l’azienda vitivinicola piemontese che ha legato il suo nome alla produzione di Gavi, vino celebrato del Made in Italy, hanno firmato in questi giorni. A partire da giugno, durante lo scalo a Genova di Costa Toscana, l’ammiraglia della flotta con i suoi 337 metri di lunghezza in grado di trasportare 6730 passeggeri, gli ospiti della nave potranno vivere un’esperienza unica tra i vigneti della storica tenuta La Scolca ad Alessandria, Il Gavi DOCG dal 1919 ricavato da uve di Cortese è stato inventato proprio qui, e da più di 100 anni è diventato un modello di stile. L’Azienda gestisce una superficie di circa 50 ettari coltivati a vigneto che si estendono per 200 Km di filari, in scenografiche posizioni di Rovereto e di Gavi.

Il programma dei tour, a numero limitato, prevede la visita guidata nei vigneti di Cortese dell’azienda. Nella terrazza lounge con vista panoramica sui vigneti, gli ospiti potranno degustare i vini Gavi e assaporare alcuni prodotti tipici del territorio. Inoltre, durante il tour sarà possibile acquistare i vini La Scolca prezzo speciale includendo anche la possibilità di spedire le bottiglie direttamente a casa.

“La collaborazione con La Scolca – ha dichiarato Giuseppe Carino, Vice President Guest Experience & Onboard Revenues di Costa Crociere – ha una grande importanza per noi. Oltre a essere l’unione di due storiche aziende italiane che condividono la stessa visione, questa partnership rappresenta l’esempio migliore del turismo di valore e della scoperta delle eccellenze del territorio che vogliamo promuovere con le nostre navi in Italia e in tutti i paesi del mondo che visitiamo. Le nostre crociere abbracciano in maniera unica terra e mare, permettendo di vivere esperienze indimenticabili e di conoscere le destinazioni in modo autentico ed emozionante, come potranno fare i nostri ospiti durante i tour a La Scolca”.

Chiara Soldati, Owner&Ceo della famosa azienda vitivinicola di dichiara” particolarmente orgogliosa di questa collaborazione fra due brand che, ciascuno nel proprio genere, rappresentano un’eccellenza di hospitality e di lifestyle autenticamente italiano, riconosciuto a livello internazionale. Uno stile di vita ed un modello di accoglienza che abbiamo voluto rendere sempre più attento alla sostenibilità anche con l’acquisizione di importanti certificazioni di qualità. Sono lieta di poter accogliere gli ospiti di Costa Toscana, che provengono da tutti i paesi del mondo, spesso dagli stessi, ormai quasi 60, nei quali i nostri vini sono conosciuti ed apprezzati, e poter far conoscere la nostra storia, i nostri vini e le nostre radici.”.