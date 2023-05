Turchia va al ballottaggio: Erdogan sotto il 50% tra riconteggi e controversie . Si rivota il 28 maggio

Il Presidente uscente Erdogan non ha raggiunto il 50%, è dato al 48-49%, nelle elezioni turche di ieri e sarà perciò necessario il ballottaggio con lo sfidante Kilicdaroglu

Il risultato definitivo delle attesissime elezioni turche, una sorta di referendum sul presidente Erdogan, non c’è ancora perché la notte di domenica 14 maggio è stata spesa non solo per lo spoglio delle schede ma tra riconteggi e controversie in un clima di tensione tra i sostenitori del Presidente in carica e lo sfidante, il Gandhi turco, Kilicdaroglu.

Quello che è certo è che l’affluenza è stata altissima, attorno al 90%, a testimonianza dell’importanza di elezioni che possono segnare uno spartiacque per la Turchia, e che con tutta probabilità si andrà al ballottaggio il 28 maggio perchè Erdogan, pur un vantaggio, non ha raggiunto il 50% dei voti. Secondo le fonti ufficiali Erdogan sarebbe tra il 48 e il 49% e Kilicdaroglu al 45% ma è tutto da vedere.

La partita resta dunque aperta, anche se entrambi i candidati si attribuiscono la vittoria. “Abbiamo vinto” ha commentato Erdogan. “E’ una farsa” ha risposto l’opposizione. Presto la verità.