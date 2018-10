Il Rischio Italia è più politico o più economico?

Non c’è solo il Def e la sfida all’Europa sui conti pubblici ad esporre l’Italia a grandi rischi, su cui anche l’ex premier Prodi ha richiamato l’attenzione nei giorni scorsi, ma è l’involuzione politica verso una democrazia illiberale che obbliga tutti ad aprire gl i occhi – “Il foglio” ha fatto un elenco dei segni di declassamento del Paese che fa impressione

Romano Prodi non è uno che parla sempre, ma quando lo fa vuol dire che ha un messaggio da lanciare. È stato così anche nell’ampia intervista che nei giorni scorsi ha rilasciato al “Corriere della sera”. L’ex premier aveva tre cose da dire.

Primo: la manovra economica del Governo è pericolosa nella sua vistosa sfida all’Europa, non ha respiro, tratta gli investimenti come scelta residuale e ha effetti solo a breve, cioè è una furbata in vista delle prossime elezioni europee.

Secondo: il rischio maggiore che oggi l’Italia corre è quello di diventare una democrazia illiberale nella quale “chi ha avuto il mandato popolare pensa di avere diritto a fare o dire qualunque cosa, come se l’elezione portasse in dote la proprietà del Paese”.

Terzo: alla deriva populista bisogna reagire mettendo in campo uno schieramento politico “accomunato dalla stessa idea di Europa” che vada da Tsipras a Macron e che punti a una “politica economica da affiancare all’euro, alla lotta alle disparità, a una difesa comune e a una linea condivisa sull’immigrazione, ma con obiettivi ben sicurezza, giovani e lavoro”.

I prossimi mesi diranno se gli europeisti delle varie scuole e dei vari Paesi saranno in grado di costruire un’alleanza larga ma caratterizzata da una visione e da obiettivi di cambiamento e di sviluppo dell’Europa chiaramente riconoscibili. Ma quel che colpisce maggiormente nell’intervista di Prodi e nel sentimento comune che si sta affermando ogni giorno di più nel Paese è la crescente preoccupazione per i rischi che l’Italia corre di diventare una democrazia illiberale. È un incubo che ha preso forma in pochi mesi e su cui bisogna riflettere molto seriamente e soprattutto agire con forza. Ed è un punto – quello della democrazia illiberale – su cui, non caso, insiste da tempo anche “Il foglio” di Giuliano Ferrara.

Il Def rischia di far deragliare i conti pubblici e di portarci allo scontro frontale con l’Europa esponendoci al pericolo che i mercati finanziari si infiammino e che l’Italia si infili in un tunnel alla fine del quale o c’è l’uscita dall’euro o l’arrivo della Troika con un conto salatissimo da pagare. Ma il Def e la manovra economica sono solo la punta dell’iceberg della deriva sovranista e populista in cui il governo della Lega e dei Cinque Stelle stanno spingendo l’Italia. Che cosa c’è realmente sotto?

“Il foglio” ha provato a mettere in fila tutte le sfide politiche ed istituzionali lanciate in questi mesi dalla Lega e dai Cinque Stelle e l’elenco è impressionante. Si parte dal superamento della democrazia rappresentativa ipotizzato da Beppe Grillo e da Davide Casaleggio all’archiviazione dello Stato di diritto teorizzato dai Cinque Stelle, dalla negazione della scienza con la delirante campagna No Vax alla chiusura dei porti e ora forse anche degli aeroporti sostenuta dal leader della Lega, Matteo Salvini, che si considera al di sopra della legge e che punta apertamente alla disgregazione dell’Europa, che ha certamente tanti difetti ma che ha garantito a tutti 60 anni di pace, per volgere lo sguardo allla Russia di Putin e al gruppo xenofobo e nazionalista di Visegrad. Poi bisognerebbe mettere nel conto l’aggressione verbale agli avversari politici (per Luigi Di Maio i promotori del Jobs Act sono notoriamente dei “terroristi”), gli attacchi quotidiani alla magistratura e alla stampa degni del peggior Erdogan. Purtroppo non è allarmismo, è la realtà che viviamo ogni giorno.

Quasi un secolo fa uno scrittore del calibro di Alberto Moravia scrisse il suo primo romanzo: si intitolava “Gli indifferenti” e stigmatizzava l’atteggiamento colpevolmente disimpegnato, irresponsabile e incapace di fare i conti con la realtà della borghesia italiana degli anni Trenta. Sarebbe imperdonabile se l’indifferenza, che già una volta ha favorito la nascita e l’affermarsi del fascismo, si manifestasse ora di fronte a chi piccona ogni giorno non solo l’economia e l’euro ma la democrazia liberale e l’Europa. Il declassamento più profondo dell’Italia è questo e obbliga ad aprire gli occhi senza colpevoli pigrizie. Prima che sia tardi.