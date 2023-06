Giornata mondiale dell’ambiente: la nuova iniziativa Emirates per ridurre la plastica a bordo

Riciclaggio della plastica a bordo: la nuova iniziativa Emirates per la Giornata mondiale dell’ambiente delle Nazioni Unite

Il 5 giugno è la giornata mondiale dell’ambiente delle Nazioni Unite e il tema di quest’anno è #BeatPlasticPollution. Molte aziende hanno colto l’occasione per annunciare nuovi progetti, in uno sforzo comune per diventare più sostenibili nelle proprie attività. Una di queste è Emirates, compagnia aerea con base a Dubai, che dal primo giugno si impegnerà in un’iniziativa di riciclaggio a circuito chiuso per la quale migliaia di utensili di catering a bordo saranno fatti di materiali riciclati.

Emirates: in plastica riciclata il 25% degli utensili per il catering in volo

Per rispettare i principi dell’economia circolare (ridurre, riutilizzare, riciclare), la compagnia garantirà che il 25% degli utensili per il catering in volo siano realizzati in plastica riciclata. In questo modo dopo i voli, milioni di piatti, ciotole e vassoi usati dai servizi di catering di Emirates saranno raccolti, puliti e ispezionati per verificare l’assenza di danni prima di essere inviati a una struttura a Dubai per diventare nuovi prodotti che verranno a poi rispediti ai servizi di catering.

Questa iniziativa è in linea con quelle degli ultimi anni, nei quali Emirates ha collaborato con più aziende per cercare di accelerare la propria transizione al sostenibile. Specialmente con deSter FZE UAE, fornitore di servizi per l’industria aeronautica focalizzato sulla produzione a circuito chiuso. È proprio questa collaborazione che permetterà ad Emirates di continuare il suo percorso verso la transizione verso le energie rinnovabili, la sostenibilità mantenendo l’accessibilità economica.

Emirates: le precedenti esperienze per ridurre l’uso della plastica

In passato la compagnia aerea ha sostituito le cannucce di plastica, i sacchetti per la vendita al dettaglio a bordo e i cucchiai con altri realizzati con carta e legno raccolti in modo sostenibile, sottraendo alle discariche oltre 150 milioni di articoli di plastica monouso ogni anno.

I coperchi igienici delle ciotole dei vassoi di cibo forniti sui voli, così come i bicchieri di plastica, cannucce e sacchetti per la vendita a bordo sono prodotti con l’80% di plastica riciclata e i pacchetti amenity sono realizzati con plastica riciclata, carta kraft, carta di riso e altri componenti ecologici. In questo modo si consuma meno plastica e nel 2022 si è evitato che circa 500.000 kg di plastica e vetro finiscano nelle discariche.