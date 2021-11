Energia, Terna: Donnarumma nominato presidente di GO15

È la prima volta che un rappresentante italiano è nella posizione di vertice dell’associazione mondiale. Integrazione delle rinnovabili, incremento della resilienza e della sicurezza saranno i focus nel 2022

La società che gestisce la rete elettrica italiana rafforza il proprio ruolo di regista e abilitatore della transizione energetica anche a livello internazionale. A partire dal 1° gennaio, e per tutto il 2022, Stefano Donnarumma, Amministratore delegato di Terna, è stato nominato nuovo presidente di GO15, l’associazione che raggruppa i principali gestori delle infrastrutture per la trasmissione dell’elettricità a livello mondiale. È la prima volta che un rappresentante italiano ricopre questa posizione.

Sotto la Presidenza di Donnarumma – si legge in una nota – GO15 proseguirà sulla strada della condivisione delle best practice e sulla definizione di indirizzi relativi a una tematica comune a tutti i gestori di sistemi elettrici complessi: la necessità di abilitare l’integrazione delle fonti di energia rinnovabile, per loro natura non programmabili, ma fondamentali per il raggiungimento dei target ambientali internazionali, continuando a garantire una sempre maggiore sicurezza e qualità dell’approvvigionamento energetico. Questo in un contesto in cui ogni sistema elettrico presenta caratteristiche peculiari, in termini di struttura della rete esistente, mix di generazione, disponibilità di risorse primarie e orografia del territorio.





L’attività dell’associazione mondiale si focalizzerà anche sulla condivisione fra i soci delle migliori metodologie e degli strumenti a disposizione per incrementare la resilienza delle infrastrutture di rete nei confronti di fenomeni climatici estremi sempre più intensi e frequenti.

Oltre al nuovo presidente, l’assemblea di GO15 che si è tenuta a Dubai ha completato il rinnovo delle cariche per il 2022, nominando i due vicepresidenti: John Bear della statunitense MISO (Midcontinent Independent System Operator) e Ahmed Ali Al-Ebrahim della saudita GCCIA (Gulf Cooperation Council Interconnection Authority).

Inoltre, Terna è presente nello Steering Board e nel Governing Board, co-presiede anche il gruppo di lavoro strategico su “Resilience, infrastructure development and interconnections”.