Dichiarazione dei redditi 2025: guida completa al modello 730 precompilato, bonus e novità

La dichiarazione dei redditi 2025 è alle porte: dal 30 aprile il 730 precompilato sarà online. Modifiche dal 15 maggio e scadenza per l’invio 30 settembre. Disponibile anche la modalità semplificata

La dichiarazione dei redditi 2025 si avvicina e, come ogni anno, arriva il tanto atteso 730 precompilato. Da mercoledì 30 aprile, i contribuenti potranno accedere ai propri modelli sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con ben 1,3 miliardi di dati precaricati, tra cui bonus casa, redditi, spese sanitarie e molto altro. Le modifiche saranno possibili a partire dal 15 maggio, e la dichiarazione andrà inviata entro il 30 settembre 2025 (31 ottobre per il modello Redditi), utilizzando i servizi online del Fisco, un Caf o un professionista abilitato. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla dichiarazione dei redditi 2025.

Chi è esonerato dal 730? Conviene presentarlo nel 2025?

Non tutti sono obbligati a presentare la dichiarazione. Sono esonerati i lavoratori dipendenti e i pensionati con redditi fino a 3.000 euro, un unico sostituto d’imposta e nessun reddito aggiuntivo. Anche chi possiede solo la prima casa e immobili non locati nello stesso comune è dispensato. Tuttavia, presentare il 730 conviene comunque a chi ha sostenuto spese detraibili, come quelle per istruzione, asilo nido o attività sportive, per poter ottenere i rimborsi fiscali. Inoltre, chi non ha ricevuto alcuni bonus direttamente in busta paga, come il bonus tredicesima o il bonus irpef (ex Renzi), può richiederli attraverso la dichiarazione.

Consultazione e modifiche: come funziona il 730 semplificato

Per consultare e modificare il modello, si accede all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate con Spid, Cie o Cns. È possibile delegare una persona di fiducia, tramite l’area riservata, pec o recandosi agli sportelli. A partire dal 15 maggio 2025, sarà possibile accettare, integrare o correggere i dati già precaricati dal Fisco.

Nel 2025, sarà disponibile anche il 730 semplificato, un’opzione scelta da oltre la metà dei contribuenti nel 2024. Grazie a un’interfaccia intuitiva, i dati vengono suddivisi in sezioni tematiche come “casa”, “spese sostenute” e “famiglia”, rendendo la compilazione del modello semplice e rapida. Dopo aver confermato o modificato i dati, il sistema si occuperà di inserire automaticamente le informazioni nel modello definitivo.

Casa e detrazioni fiscali 2025: tutti i bonus da inserire nel 730

La casa resta protagonista nella dichiarazione dei redditi 2025, ma molte detrazioni vanno inserite manualmente nel 730 precompilato. È il caso dei bonus casa, che nel primo anno risultano visibili solo nel foglio informativo allegato al modello. Tra le agevolazioni da integrare: la detrazione del 19% sulle commissioni d’agenzia (fino a 1.000 euro), gli interessi del mutuo prima casa, e le spese per l’affitto (fino a 2.000 euro per i giovani under 31 con redditi entro i 15.000 euro).

Anche il bonus mobili (50% su un massimo di 5.000 euro) richiede fattura o scontrino parlante e pagamenti tracciabili, mentre il bonus verde (36% su terrazzi e giardini) è ammesso solo con posa effettuata da un professionista.

Rientrano nei vantaggi fiscali anche ecobonus e sismabonus (dal 50% all’85%), con obbligo di documentazione tecnica e, in caso di omissioni, possibilità di ravvedimento. Infine, il bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche è valido solo per scale e ascensori e richiede bonifico dedicato e asseverazione tecnica.

In tutti i casi, è fondamentale controllare il modello precompilato e completarlo dove necessario, per non perdere importanti agevolazioni fiscali.

Bonus tredicesima 2025: come richiederlo nel 730

Il bonus tredicesima è un’agevolazione da 100 euro destinata ai lavoratori dipendenti con reddito annuo fino a 28mila euro e almeno un figlio fiscalmente a carico. In alcuni casi, soprattutto per colf e badanti che non hanno un sostituto d’imposta, il bonus non viene erogato in busta paga. In queste situazioni, è possibile recuperarlo direttamente tramite la dichiarazione dei redditi, compilando il rigo C14 nel modello 730/2025 (oppure RC14 nel modello Redditi 2025).

Attenzione: chi ha ricevuto il bonus senza averne diritto deve restituirlo, barrando la colonna 7 del medesimo rigo.

Insieme al bonus irpef (ex Renzi), è possibile ottenere un rimborso fiscale fino a 1.300 euro.

Dichiarazione dei redditi: le principali novità del modello 730/2025

Il 2025 porta con sé importanti novità. Per semplificare ulteriormente la dichiarazione, sono stati introdotti i nuovi quadri per dichiarare redditi aggiuntivi e specifiche situazioni fiscali. Il quadro W è dedicato a chi possiede immobili all’estero, investimenti in criptovalute e per la dichiarazione delle imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE). Il quadro M riguarda invece i redditi soggetti a tassazione separata, mentre il quadro T serve per dichiarare plusvalenze derivanti da obbligazioni e partecipazioni finanziarie. Inoltre, per chi affitta immobili a breve termine, è obbligatorio indicare il Cin (Codice Identificativo Nazionale). Le aliquote variano: 21% sul primo immobile, 26% sugli altri.

Altre novità riguardano gli eredi, che possono ora presentare la dichiarazione online tramite tutori o amministratori di sostegno, e i contribuenti con impianti fotovoltaici domestici, i cui dati GSE sono già precaricati. Anche i forfettarivedranno i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri automaticamente inclusi.

Infine, dal 2025, il sistema di delega è stato ampliato, permettendo anche ad avvocati, revisori e Caf per imprese di operare per conto dei contribuenti, semplificando la gestione fiscale.