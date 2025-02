Vini Selvaggi a Roma: 120 produttori di varie nazionalità presenti a marzo all’appuntamento annuale dei vignaioli naturali

Domenica 9 e lunedì 10 marzo 120 aziende di varie nazionalità parteciperanno alla manifestazione dedicata ai vini artigianali e naturali. Selezionati vignaioli-artigiani che limitano le pratiche enologiche invasive, non utilizzano additivi, coadiuvanti e non utilizzano pesticidi, diserbanti e prodotti sistemici. Elenco dei produttori presenti

Domenica 9 e lunedì 10 marzo gran teatro a Roma per Vini Selvaggi, la manifestazione di vini naturali che vede riuniti Vignaioli naturali dall’Italia e dall’Europa, proposte food, eventi speciali e talk che si intrecciano in un’esperienza all’insegna del gusto e della consapevolezza. Giunta alla sua quinta edizione Vini Selvaggi conquista nuovi spazi: la manifestazione dedicata ai vini artigianali e naturali si sposta nella nuova sede di San Paolo District nel quartiere San Paolo, che garantirà maggiore ampiezza e comfort sia per gli espositori che per i visitatori. Quasi 120 le aziende di varie nazionalità che parteciperanno a questa rinnovata edizione.

Vini Selvaggi, fiera con degustazioni libere presso i tavoli delle cantine, nella passata edizione, ha accolto oltre 4000 persone in soli due giorni. Ogni anno arrivano oltre 1000 candidature di nuove aziende. Vengono però selezionati: “I vignaioli-artigiani che propongono un approccio ‘a basso intervento’ nella produzione del vino ossia che limitano le pratiche enologiche invasive e non utilizzano additivi, coadiuvanti e limitano al massimo l’uso della solforosa allo stretto necessario, supportati da una visione agricola che non prevede utilizzo di pesticidi, diserbanti e prodotti sistemici” specificano Lorenzo Macinanti (Solovino), Giulia Arimattei e Francesco Testa (vignaiolo in Spagna), organizzatori di Vini Selvaggi.

Anche quest’anno saranno presenti ViTe – “Vignaioli e Territori” e VAN – “Vignaioli Artigiani Naturali” con una loro delegazione di rappresentanti. La fiera ospiterà, inoltre, un’area dedicata ai distributori nazionali e locali tra cui Arkè, Vin Glou, Natives, SO2. Ad arricchire la manifestazione un’ampia selezione gastronomica curata da enoteche e ristoranti: Mashroom, Trapizzino, Solovino, Ecrù, Concreto, Emporio Vegetale, Twist, Origine, Ritmo.

In programma anche una serie di eventi speciali:

Domenica 9 marzo sarà una giornata dedicata alla degustazione sensoriale, un viaggio che coinvolgerà olfatto, udito, gusto, vista e tatto, trasformando il momento del vino in un’occasione di scoperta e condivisione. Si inizierà alle 14:30 con “Culture di Vigna”, un incontro con gli scrittori Davide Eusebi e Otello Renzi, autori dell’omonimo libro, che guideranno la platea in un racconto ispirato al pensiero di Mario Soldati e dei “vini di luce”.

Alle 15:30 sarà il momento di “All Blinds Tasting”, un’esperienza inedita che porterà a riscoprire il vino attraverso i sensi meno scontati accompagnati dal musicista David Riondino e dalla squadra di baseball per ciechi Roma All Blinds. Il baseball adattato per persone cieche e ipovedenti nasce a Bologna nel 1994 grazie alla visionaria intuizione di Alfredo Meli. Oggi, grazie all’impegno della AIBXC Onlus, è praticato in tutto il mondo con enormi benefici per il suo intero ecosistema. I presenti all’evento saranno guidati in un percorso sensoriale ispirato al film “All Blinds – Il baseball come non lo avete mai visto” di Matteo Alemanno. Si tratta della storia della prima squadra di baseball per non vedenti nata a Roma, che intreccia alle vicende del campionato dei protagonisti le loro storie personali e il loro sogno comune di poter partecipare un giorno ai Giochi Paraolimpici.

La giornata si concluderà alle 16:30 con “Radici”, un incontro affascinante con Tatjana Butul, contadina e cuoca esperta nell’uso di bacche, radici e spezie. Attraverso i profumi e i sapori, farà in un viaggio che parte dai boschi della Slovenia fino alle foreste dello Sri Lanka, alla ricerca di memorie olfattive ancestrali. Ad accompagnarla un gruppo di distillatori “naturali” di Distillerie Capitoline, che sveleranno i segreti dell’uso delle botaniche nell’arte della distillazione, in un equilibrio perfetto tra natura e tecnica.

Lunedì 10 marzo, invece, sarà il momento del dibattito “I Vini Naturali Sono Qui per Restare”. Alle 14:30, vignaioli, ristoratori, distributori e appassionati si confronteranno in un talk dal formato “open mic”, in cui ognuno avrà la possibilità di intervenire e condividere la propria visione sul presente e il futuro del vino naturale. Un’occasione per dare voce a chi il vino lo produce, lo distribuisce e lo ama, e per comprendere come questa cultura si stia evolvendo nel tempo.

ELENCO PRODUTTORI VINI SELVAGGI 2025

7 Radku

Abbazia San Giorgio

Agricola Estroversa

Agricola La Venta

Agricola Virà

Al di là del fiume

Alberto Lot

Alchimia

Alla Costiera

Alma Raminga

Amistat

Anima Garibaldina

Antica Valpolicella

Aspromonte

Aurete

Bbirbiciu

Boffalora

Butul

Ca Sciampagne

Caccianemici

Cacovich

Cantina Francesca

Cantina Giardino

Casa Giachi

Cascina Elena

Cascina Fornace

Casè

Clandestini

Colle Formica

Cunial

Daniele Tinti

Davide Garoglio

Del Bugno

Denavolo

Denci

Dettori

Domaine de la Garance

Domaine Delahaye

Domaine du Petit Bouchon

DS Bio

Elisa Carpanese

Engel Frères

Eraldo Dentici

Falcone Natural Wine

Fedora

Ferracane

Ferretti Vini

Filarole

Fongoli

Foracaime

Gordia

I Fulgurales

I Versanti

Il Vinco

JNK

La Disfida

La Maliosa

La Pesenata

La Rocchetta di Mondondone

Lauretta Vini

Le Quattro Volte

Le Rogaie

Le Verzure

Marinhos

Massimo Coletti

Meggiolaro

Monfrà

Monte Duro

Montepascolo

Mormaj

Murenc

Nasciri

Nebraie

Nevi Antolini

Ognissanti

Palazzo Tronconi

Paraschos

Piana dei Castelli

Pianora Vini

Piede Fermo

Pinyolet Vinyaters

Pistis Sophia

Podere Ai Contadini

Podere Cervarola

Podere Concori

Podere Pisani

Podere Sassi

Podere Scurtarola

Poderi Borselli

Puerta del Viento

Pulaio

Quantum

Rabel

Radikon

Riccardi Reale

Riedingerhof

Rivetto

Rocco di Carpeneto

Salvetta

Schnabel

Seb Winery

Sequerciani

Terracanta

Tomei

Torre Rivera

Ugo Contini Bonacossi

Valdisole

Vina Krapez

Vincenzo Nardone

Vinicea

Vino di Fognano

Viv Winery