Trump, alta tensione con la Ue alla vigilia dell’incontro con Meloni: No a dazi zero e No alla condanna della strage russa di Sumy Un doppio No del Presidente Trump - sul superamento dei dazi per l'industria e per l'auto e sull'Ucraina - riaccende le tensioni tra gli Usa e l'Unione Europea. Domani ci vorrà tutta la capacità diplomatica di Giorgia Meloni per ammorbidire…

Champions, notte della verità per l’Inter: se elimina il Bayern va in semifinale e affronta il Barcellona sennò addio Triplete Stasera a San Siro l'Inter si gioca buona parte della stagione: se supera il Bayern Monaco, già sconfitta nell'andata, va in semifinale dove troverà il Barcellona. Se perde sfuma il sogno del Triplete

Le mostre da vedere nel weekend di Pasqua: Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia alla Fondazione Cini La nuova mostra organizzata a LE STANZE DEL VETRO, 1932-1942 Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia, a cura di Marino Barovier, apre al pubblico sull’Isola di San Giorgio Maggiore dal 13 aprile al 23 novembre 2025

Referendum per pari diritti: Uguali! chiede la modifica della Legge Cirinnà per riconoscere il matrimonio per tutti Il Comitato Uguali! ha presentato in Cassazione una proposta di referendum per modificare la legge Cirinnà e garantire pari diritti alle coppie non eterosessuali e queer

Borse 15 aprile: Piazza Affari (+2,39%) è la migliore in Europa spinta da Stellantis (+6,46%). Cade il lusso. Debole Wall Street L'ipotesi di Trump di sospensione dei dazi sull'auto rilancia i titoli di tutto il settore e Stellantis vola. Ne beneficia anche il Ftse Mib che risulta il miglior indice azionario d'Europa: bene anche Leonardo e le banche

Trimestrali Usa: Bank of America e Citigroup battono le stime, titoli in rialzo Trimestrali Usa, Bank of America e Citigroup hanno battuto le stime degli analisti e a Wall Street entrambe sono partite in rialzo. Ecco i numeri e i dettagli

Piemonte, le imprese tornano a credere nella ripresa: attese positive nonostante incertezza globale Dopo tre trimestri di calo, le imprese piemontesi tornano a crescere: produzione, ordini e occupazione in rialzo. Cauto l’export, forte l’ICT e il terziario. L'ultima indagine congiunturale condotta dal Centro Studi dell’Unione Industriali Torino

Postepay presenta al Netcomm Forum il proprio ecosistema per una “great shopping experience” e annuncia la partnership con Scalapay La società di Poste Italiane, leader dei pagamenti digitali in Italia e dell’e commerce, lancia soluzioni innovative di pagamento che rispondono alle crescenti esigenze di flessibilità dei clienti retail

Cina, dalle terre rare ai Boeing: la tela di Xi per contrastare Trump. Quale impatto sull’Occidente Il blocco dei materiali critici rappresenta una micidiale arma geopolitica per gli Usa, e per il resto dell'Occidente. Ma è solo una parte della cassetta degli attrezzi di Xi Jinping per contrastare i dazi di Trump. Nel mirino anche i…

Dazi auto, Trump valuta lo stop temporaneo: perché i mercati festeggiano ma l’incertezza resta alta Nuova giravolta di Trump: ipotizzata una sospensione temporanea dei dazi auto per favorire il reshoring negli Usa. Rally dei titoli, guida Stellantis, ma l’industria resta preoccupata. Elkann all'assemblea soci: "Industria auto americana ed europea a rischio, 2024 anno deludente anche…

Bialetti: nel 2024 ricavi e Ebitda in crescita, ma il bilancio resta in rosso. Le trattative con i cinesi e le stime sul 2025 Bialetti chiude il 2024 con ricavi in crescita (+5,9%) e una perdita netta in miglioramento (-1,11 milioni), ma resta appesantita dal debito. Il possibile accordo con Nuo Capital potrebbe portare risorse fresche, ridurre l’indebitamento e aprire la strada al delisting

Borsa oggi 15 aprile: Milano regina d’Europa con Stellantis, Leonardo e le banche. A Parigi Hermès supera Lvmh – DIRETTA Chiusura in rialzo per tutte le borse europee. Sale il comparto auto su ipotesi riduzione dazi del 25%. Wall Street si muove con più cautela - Segui la DIRETTA • MERCATI In arrivo i dazi per chip e farmaci di…

Borse in bilico. Trump sospende i dazi sulle auto ma li prepara per chip e farmaci, mentre la Cina blocca le terre rare Mentre Trump annuncia una sospensione dei dazi sulle auto, prepara quelli per i semiconduttori e i farmaceutici. La Cina sospende l'export delle terre rare. Borse europee viste sulla parità. Crollano le vendite di Lvmh. A Piazza Affari da seguire Stellantis…