Social media: non bastano “likes e followers” ma è necessaria una scelta etica per ricostruire relazioni vere

Avere tanti likes o followers può sembrare un modo per dimostrare popolarità o successo, ma in realtà non basta per creare connessioni significative. Sono strumenti che spesso vengono usati per misurare la popolarità o l’engagement sui social, ma è importante ricordare che la qualità delle relazioni e l’autenticità sono molto più importanti di numeri elevati

I followers sono spesso numeri, statistiche che non sempre riflettono relazioni autentiche o profondi legami umani. Le relazioni vere, invece, si basano sulla fiducia, sulla comprensione e sulla condivisione di valori e emozioni. Sono quelle che ti arricchiscono davvero, che ti fanno sentire ascoltato e compreso, e che possono durare nel tempo. In un mondo sempre più digitale, è importante ricordare che le connessioni autentiche sono ciò che dà senso alle relazioni e alle esperienze, molto più di un numero di followers. Le relazioni vere creano un impatto reale, portano crescita personale e permettono di costruire un mondo più empatico e solidale. E se i followers possono gratificare il proprio io, le relazioni vere sono ciò che rende tutto più autentico

Le relazioni vere sono fondamentali, sia nella vita quotidiana che nel modo in cui interagiamo con il mondo

Sono quelle connessioni sincere, basate sulla fiducia, il rispetto e l’autenticità, che ci arricchiscono e ci fanno sentire parte di qualcosa di più grande. Quando abbiamo relazioni vere, possiamo condividere esperienze significative, imparare dagli altri e creare legami duraturi. Inoltre, le relazioni vere ci aiutano a sviluppare empatia e comprensione, elementi fondamentali per costruire un mondo più solidale e inclusivo. Le relazioni umane dirette ono il cuore di ogni esperienza significativa, perché ci ricordano che dietro ogni luogo e ogni cultura ci sono persone con storie e sogni condivisi. E senza dimenticare che spesso i followers possono sembrare autocelebrativi, ciò che invece conta davvero sono le connessioni autentiche e profonde che si creano con chi sceglie di condividere e interagire in modo genuino.

L’illusione dei follower può effettivamente influenzare le relazioni, facendoci perdere di vista ciò che è davvero importante?

Quando si dà troppa importanza ai numeri, si rischia di concentrarsi più sull’apparenza e sulla quantità che sulla qualità delle connessioni umane. Questo può portare a sentirsi soli o insoddisfatti, perché si basa su un’immagine superficiale piuttosto che su relazioni autentiche e profonde. Inoltre, l’illusione dei follower può farci credere che siamo più popolari o apprezzati di quanto in realtà siamo, e questo può distorcere la percezione di noi stessi e degli altri. Per evitare tutto ciò, è fondamentale ricordare che le relazioni vere si costruiscono sulla sincerità, sulla fiducia e sulla condivisione autentica, non sui numeri o sull’approvazione virtuale. Le connessioni genuine sono ciò che dà senso e valore alla nostra vita, molto più di un semplice conteggio di followers.

I social possono diventare una sorta di deformazione della nostra identità

Molti tendono a mostrare solo il lato migliore di sé, creando un’immagine idealizzata o filtrata, che magari non corrisponde completamente alla realtà. Questo può portare a una sorta di “maschera” digitale, dove ci presentiamo in modo diverso rispetto a come siamo nella vita reale. Inoltre, la ricerca di approvazione, like e commenti può spingere a modificare il nostro modo di essere, per adattarci a ciò che pensiamo piaccia di più agli altri. Tutto ciò può portare a una perdita di autenticità, facendoci sentire più distanti da chi siamo veramente. Ecco allora che se proprio se non si può fare a. meno dell’utilizzo dei social, è importante ricordare che, anche se i social sono uno strumento potente, la vera soddisfazione viene dall’essere sinceri con se stessi e mantenere un equilibrio tra il mondo digitale e quello reale.

Ricostruire relazioni vere, basate sulla sincerità, sulla fiducia e sulla condivisione autentica

Se i social ci danno l’opportunità di connetterci con persone che condividono i nostri valori e le nostre passioni, ma è fondamentale non perdere di vista l’importanza di coltivare anche relazioni nella vita reale. Ricostruire relazioni vere significa dedicare tempo ed energie a incontri autentici, ascoltare davvero gli altri e essere presenti nel momento, senza lasciarsi distrarre dalle illusioni virtuali. È un percorso che richiede impegno e consapevolezza, ma che può portare a una vita più ricca, soddisfacente e piena di significato. In fondo, le relazioni autentiche sono ciò che dà senso e profondità alla nostra esistenza, molto più di qualsiasi like o follower.

Concludo riprendendo un passo dal libro “Se ne ridi chi abita i cieli” di Giulio Dellavite, Segretario Generale della Curia di Bergamo, che narra attraverso dialoghi tra un manager e i monaci di un’abbazia una storia di esperienze a confronto – da leggere tutto d’un fiato – dove il padre portinaio si rivolge al manager: “Poi ascolti questa: siccome non ho Facebook, ho provato a farmi amici fuori dal convento, applicando gli stessi principi. Allora tutti i giorni scendo in strada e scendo ai passanti, che cosa ho mangiato, come mi sento, cosa ho fatto la sera prima, quello che sto per fare, quello che farò domani; gli do delle foto che ritraggono gli eventi della comunità, le zucchine dell’orto, le mucche che abbiamo, me che sto lavando la macchina.Ascolto anche le conversazioni della gente e mi intrometto subito per dirle “mi piace”. E sta funzionando. Attualmente ho già cinque persone che mi seguono: due poliziotti, uno psichiatra, uno psicologo e un infermiere.”