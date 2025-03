Russia-Ucraina, per Trump ci sono segnali di pace e si va verso la firma dell’accordo sulle terre rare

Dopo la tempesta, arriva la schiarita tra Trump e Zelensky e soprattutto si aprono spiragli di pace tra Russia e Ucraina? Lo sapremo presto ma secondo il presidente americano ci sono segnali incoraggianti

Dopo la tempesta arriva il sereno? Sì secondo il Presidente americano Donald Trump, che vede segnali di pace tra Russia e Ucraina e considera imminente la firma dell’accordo sulle terre rare tra gli Usa e Kiev.

Dopo aver segnalato che il presidente ucraino Zelensky “è pronto a firmare l’accordo sulle terre rare e a negoziare la pace, Trump ha sostenuto di aver ricevuto dalla Russia “forti segnali di pace: sono pronti per la pace”.

Nelle prossime ore vedremo se la pace, o per lo meno la tregua, è davvero dietro l’angolo tra Russia e Ucraina ma in effetti dal presidente ucraino sono arrivati ieri inequivocabili segnali di apertura verso Trump dopo la bufera dei giorni scorsi conclusa con la lite con il presidente americano. “Sono pronto a lavorare per la pace sotto la guida di Trump” ha detto Zelensky e il presidente americano ha apprezzato le aperture di Kiev.