Poste Italiane, di App ce n’è una sola: guida completa alla “Super P”

Dal 30 giugno è attiva la piattaforma unificata che rivoluziona l’ecosistema digitale di Poste: conto, carte, bollette, spedizioni, assicurazioni, energia e tanto altro in un’unica applicazione. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova Super App “P”

Dal 30 giugno 2025, Poste Italiane ha inaugurato una nuova fase della propria trasformazione digitale. Con il lancio ufficiale della Super App “P”, l’azienda ha dato vita a un’unica piattaforma capace di raccogliere e semplificare l’accesso a tutti i servizi del Gruppo. In poco più di un mese dal debutto, sono già oltre 9 milioni gli utenti attivi che utilizzano la nuova applicazione, disponibile gratuitamente su Google Play e App Store. Entro fine anno, si stima raggiungerà 16 milioni di utenti attivi, diventando il solo punto di riferimento digitale per i clienti Poste, con i servizi postali, finanziari, assicurativi e di telecomunicazione.

Dopo aver completato la migrazione degli utenti BancoPosta, conclusasi il 22 luglio, la prossima tappa sarà l’integrazione delle funzionalità di PostePay, prevista a partire dal 9 ottobre. L’icona della nuova app è semplice da individuare, una grande “P” blu su sfondo giallo, ormai simbolo riconoscibile dell’unificazione digitale di Poste Italiane.

P: una sola app per tutti i servizi

Con la Super App, Poste ha deciso di concentrare in un unico ambiente digitale l’intero universo dei suoi servizi, spostando l’esperienza utente su un’unica interfaccia. Non è più necessario alternarsi tra diverse applicazioni per gestire un conto, pagare una bolletta o monitorare una spedizione. Tutto avviene all’interno di un’unica piattaforma, pensata per essere intuitiva, personalizzabile e adatta alle abitudini del singolo utente.

Chi accede alla Super App trova uno spazio dove è possibile controllare il proprio conto BancoPosta, gestire le carte Postepay, monitorare gli investimenti, le polizze assicurative e le utenze domestiche, comprese quelle di telefonia e fornitura energetica. La stessa applicazione consente anche di inviare e tracciare pacchi e lettere, organizzare il ritiro di raccomandate o atti giudiziari, e prenotare un appuntamento in un ufficio postale, magari dopo aver già precompilato i documenti da consegnare.

L’app integra inoltre una funzione di geolocalizzazione che guida l’utente nella ricerca di Atm Postamat, cassette postali, locker o spazi aderenti al programma di cashback ScontiPoste, rendendo l’ecosistema Poste accessibile in pochi clic.

Sicurezza e accesso: la rivoluzione delle passkey

Una delle principali innovazioni introdotte dalla Super App riguarda il sistema di autenticazione. Grazie alla tecnologia Passkey, gli utenti possono accedere con impronta digitale o riconoscimento facciale, eliminando la necessità di ricordare password. Questo nuovo sistema di sicurezza, conforme agli standard internazionali Fido, offre un accesso rapido e protetto anche in caso di cambio smartphone, rendendo l’esperienza ancora più fluida.

Anche nei rapporti con gli uffici postali o con il sito poste.it, l’identificazione è immediata: basta inquadrare un Qr Code per sbloccare l’accesso ai propri servizi, senza ulteriori credenziali o codici temporanei.

Il wallet digitale: nasce Pwallet

Un’altra novità importante è Pwallet, il portafoglio digitale integrato nella Super App. Si tratta di uno spazio sicuro dove l’utente può conservare le carte di pagamento del Gruppo, documenti personali, carte fedeltà, dettagli delle spedizioni e prenotazioni effettuate presso gli uffici postali.

L’accesso ai dati avviene solo dopo l’autenticazione, garantendo il massimo della riservatezza e della protezione. All’interno di Pwallet è disponibile anche Post Pass, un codice QR che consente di identificarsi rapidamente presso gli sportelli fisici o online, riducendo tempi di attesa e semplificando l’operatività.

PostePlus e le novità sulla logistica

Nel settore della logistica, la Super App introduce PostePlus, un servizio gratuito pensato per rendere ancora più flessibile la gestione delle consegne. Gli utenti possono scegliere dove ricevere un pacco, indicare indirizzi preferiti, modificare la data di consegna e ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato della spedizione.

La comodità si estende anche al ritiro delle raccomandate e degli atti giudiziari abilitati, che possono essere gestiti direttamente dallo smartphone, senza bisogno di passaggi intermedi o file allo sportello. Grazie all’integrazione con i sistemi Postamat e le tabaccherie PuntoLis, è anche possibile prelevare contanti senza utilizzare la carta, semplicemente inquadrando un QR Code.

Personalizzazione dell’esperienza utente

L’app di Poste non è pensata solo per semplificare, ma anche per adattarsi alle esigenze personali di chi la utilizza. L’utente può modificare il layout, scegliere la modalità scura (dark mode), ingrandire i caratteri e organizzare le sezioni (“Mondi Poste”) secondo le proprie esigenze. È anche possibile selezionare un ufficio postale preferito o evidenziare le operazioni usate con maggiore frequenza.

A questa libertà d’uso si aggiunge la capacità dell’app di evolversi in modo dinamico. Grazie all’intelligenza artificiale, la Super App impara dalle abitudini del cliente e propone contenuti, scorciatoie e opzioni in linea con l’utilizzo quotidiano, offrendo un’esperienza digitale sempre più su misura.

Come scaricare la Super App “P”

Chi desidera utilizzare la Super App può scaricarla gratuitamente dai principali store digitali: Google Play per Android e App Store per dispositivi Apple. Gli utenti che in precedenza avevano installato BancoPosta o PostePay non devono registrarsi di nuovo. Le credenziali restano valide e il passaggio alla nuova app avviene in modo trasparente, garantendo continuità operativa e semplicità di accesso.

Con la Super App “P”, Poste Italiane compie un salto di qualità nella digitalizzazione dei suoi servizi, mettendo al centro semplicità, sicurezza e integrazione. In un’unica app si concentra tutto il mondo Poste: dalla gestione del denaro alla logistica, dalle bollette alla connessione internet, fino ai servizi assicurativi e di identità digitale. Più che un aggiornamento tecnologico, si tratta di una nuova infrastruttura digitale, progettata per offrire a 46 milioni di clienti un punto d’accesso chiaro, personalizzabile e davvero alla portata di tutti. Una risposta concreta alla crescente domanda di servizi pubblici moderni, efficienti e inclusivi.