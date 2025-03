“L’efficienza energetica cambia pelle, nuove policy e strategie per una transizione competitiva”: l’evento Agici a Milano il 2 aprile

Il 2 aprile 2025, il 11° Convegno Cesef di Agici si terrà a Milano, durante il quale saranno presentati i risultati dello Studio Agici 2024 sulla transizione energetica e le opportunità legate all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili

Il settore dell’efficienza energetica è al centro di un cambiamento profondo e decisivo, che richiede un ripensamento delle politiche, delle strategie aziendali e delle dinamiche economiche. L’11° Convegno dell’Osservatorio sull’Efficienza Energetica (Cesef), organizzato da Agici, si terrà mercoledì 2 aprile 2025, alle ore 10.00, presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo di Milano, in Via Romagnosi 8, e rappresenterà un’occasione per fare il punto sulla transizione energetica in atto.

Un’analisi approfondita sulla transizione energetica

Il convegno sarà un’importante occasione per presentare i risultati dello Studio Cesef 2024, che esplora l’impatto dei progetti integrati di efficienza energetica e fonti rinnovabili. Questo studio rappresenta un’analisi approfondita delle opportunità e delle difficoltà legate alla transizione energetica, con particolare attenzione alle soluzioni che possano coniugare sostenibilità economica e ambientale, senza trascurare la competitività per gli operatori e la tutela dei consumatori.

Nel corso della giornata, esperti del settore e rappresentanti istituzionali si confronteranno sulle nuove policy, sugli strumenti finanziari innovativi e sulle strategie da adottare per affrontare una transizione energetica che sia non solo ecologica ma anche economicamente sostenibile. L’obiettivo è chiaro: identificare soluzioni che rendano possibile un passaggio verso un futuro a basse emissioni di carbonio, in cui efficienza e rinnovabili possano giocare un ruolo centrale senza compromettere la competitività economica del Paese.

Un dialogo aperto tra settore privato e pubblico

La discussione vedrà la partecipazione dei principali protagonisti del settore: le ESCo, le utility, i policy maker e tutti gli operatori coinvolti nella transizione energetica. Il confronto tra questi attori sarà cruciale per delineare le linee guida di un sistema energetico che sappia rispondere alle sfide globali, mantenendo al contempo un alto livello di competitività e sostenibilità.

Il convegno rappresenta anche un’occasione per approfondire le dinamiche che governano l’evoluzione delle politiche pubbliche, con un focus particolare sulle nuove direttive europee, come l’Energy Performance of Buildings Directive e l’Energy Efficiency Directive, che stanno modificando profondamente il panorama normativo. A livello nazionale, sarà discusso anche il nuovo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec), che guida l’Italia nella sua transizione verso un sistema energetico sempre più sostenibile e resiliente.

Il Premio Manager Efficienza Energetica 2025

Un altro momento significativo del convegno sarà la consegna del Premio Manager Efficienza Energetica 2025, che riconosce l’impegno e le migliori pratiche nel settore dell’efficienza energetica. Questo premio celebra i professionisti che si sono distinti per la loro capacità di innovare, gestire e promuovere progetti che abbiano un impatto concreto sulla sostenibilità energetica, contribuendo al progresso della transizione energetica in Italia.

Programma del 11° Convegno Cesef di Agici

Il programma prevede:

10:00 – Saluti iniziali e presentazione dello Studio Agici

Interventi di Stefano Clerici (consigliere delegato Agici) e Michele Perotti (direttore Cesef, Agici).

Con Stefano Cetti (amministratore delegato, Acinque), Giuseppe Apolloni (amministratore delegato, Alperia Green Future), Paolo Potenza (amministratore delegato, Genera), Fabio Tentori (amministratore delegato, Geoside), e Giacomo Cantarella (presidente, AssoESCo).

Intervista a Enrico De Girolamo (direttore generale, CVA), condotta da Dario Donato (giornalista e conduttore televisivo, Gruppo Mediaset).

Con Monica Iacono (amministratore delegato, Engie Italia), Giorgio Golinelli (amministratore delegato, Hera Servizi Energia), Cristian Acquistapace (amministratore delegato, Renovit), e Dario Brambilla (vice presidente, Schneider Electric Italia).

Con Maurizio Marchesini (presidente, Assoclima), Marco Frattini (Head of B2B Retail, Enel), Andrea Grillenzoni (direttore generale, Garc), Luca Matrone (global head of Energy, Intesa Sanpaolo), e Giorgio Fontana (amministratore delegato, Plenitude Energy Services).

Con Stefano Besseghini (presidente, Arera) e Paolo Arrigoni (presidente, Gestore dei Servizi Energetici).

L’evento (gratuito, previa registrazione) sarà moderato da Dario Donato, giornalista e conduttore televisivo del Gruppo Mediaset.