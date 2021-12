L’Annuario del lavoro 2021: è uscita la nuova edizione

E’ uscita in questi giorni l’edizione 2021 dell’Annuario del lavoro, edito da “Il diario del lavoro” diretto da Massimo Mascini – La contrattazione e la legislazione del lavoro ma anche i profili delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e gli approfondimenti dei temi di maggior attualità al centro di un volume unico nel panorama dell’editoria italiana

“Le paure erano tante. Temevamo di veder crollare l’occupazione, di far vacillare l’economia, di perdere per sempre la coesione sociale. Avevamo lasciato il 2020 con grigie prospettive e invece questo 2021, nato sotto la stella dell’incertezza, ha saputo regalarci nuove speranze”. Comincia con queste parole la prefazione del Direttore de “Il Diario del lavoro”, Massimo Mascini, all’edizione di quest’anno de “L’Annuario del Lavoro” 2021 (358 pagine, 70 euro, Il Diario del lavoro editore) che è ormai un punto di riferimento per i protagonisti, attori o studiosi che siano, del mondo del lavoro e più in generale per chi vuole aggiornarsi sulla realtà e sulle prospettive del lavoro in Italia.

Il volume, molto ben congegnato e anche esteticamente elegante, si divide in sette capitolicosì articolati: il diario degli avvenimenti del 2021, la contrattazione collettiva, la legislazione, gli attori delle relazioni industriali (sindacati e associazioni professionali), Analisi e Approfondimenti, i ritratti del lavoro, il lavoro e la cultura. Una rassegna ragionata e completa di tutto ciò che succede nel mondo del lavoro in Italia.





Belle le schede sulle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, belli gli aggiornamenti sulla contrattazione e sulla legislazione del lavoro, brillanti gli approfondimenti a cura di firme illustri, tra cui spiccano in particolare “La memoria del lavoro” di Ferruccio de Bortoli, “Il dibattito in Europa sulla digitalizzazione” di Tiziano Treu, “Il pluralismo e le istituzioni” di Gian Primo Cella,”Come sta cambiando la contrattazione in Italia” di Mimmo Carrieri, “L’organizzazione in fabbrica dopo il Covid” di Luciano Pero.

Un volume che merita di essere letto e meditato.