Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo: dopo un primo semestre con grande successo di pubblico, apre la stagione autunnale

Un primo semestre 2025 con 420.000 visitatori nella rete museale delle Gallerie d’Italia a Milano, Napoli, Torino e Vicenza di Intesa Sanpaolo. Ora tocca alla stagione autunnale con un ricco calendario di eventi

Il programma espositivo parte l’11 settembre alle Gallerie d’Italia di Torino con il progetto dell’artista olandese Erik Kessels che realizzerà un’installazione multimediale composta dalle oltre 60 mila immagini provenienti dall’Archivio Publifoto di Intesa Sanpaolo.

Gli appuntamenti di Vicenza, Torino, Napoli, Milano

Il 3 ottobre alle Gallerie d’Italia a Vicenza arriverà la mostra Cristina Mittermeier. La grande saggezza a cura di Lauren Johnston e in collaborazione con National Geographic, dopo il successo ottenuto alle Gallerie d’Italia di Torino e la presentazione alla GAM-Galleria d’Arte Moderna di Palermo. L’esposizione è dedicata al lavoro della grande fotografa e attivista messicana, con immagini ad alto impatto emotivo e scenografico, per riflettere sulla bellezza del pianeta e la difesa della natura.

Dal 9 ottobre le Gallerie d’Italia di Torino presenteranno una grande mostra dedicata a Jeff Wall, (Vancouver, 1946) uno dei fotografi più significativi e influenti del momento, che da oltre 40 anni si muove tra la staged photography e l’osservazione documentaria, realizzando immagini che esplorano ogni aspetto della società contemporanea. La mostra a cura di David Campany, raccoglierà le fotografie più importanti dell’artista dalla fine degli anni Settanta fino a quelle più recenti, raccontandone la realizzazione a più livelli.

Dal 12 novembre le Gallerie d’Italia di Torino, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema che nel 2025 compie 25 anni, ospiteranno una mostra dedicata al fotografo Riccardo Ghilardi, noto in particolare per i suoi ritratti di celebrità. A cura di Domenico De Gaetano, l’esposizione sarà un racconto fotografico originale e ambizioso che, come un lungo “piano sequenza”, ripercorre il cinema e la sua storia dalle origini ai giorni nostri, la Mole e le collezioni del Museo coinvolgendo le maggiori personalità del cinema nazionale e internazionale.

Il programma prosegue alle Gallerie d’Italia di Napoli, dove il 20 novembre aprirà la mostra Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento, un approfondimento sull’importante e spesso trascurato contributo femminile alle arti figurative del Seicento a Napoli, sulla scia del successo della mostra dedicata ad Artemisia Gentileschi nel 2023.

L’esposizione autunnale che Intesa Sanpaolo apre dal 28 novembre alle Gallerie d’Italia di Milano sarà dedicata all’età napoleonica: in questo straordinario periodo si assistette a un confronto senza precedenti tra Roma, capitale universale delle arti, e Milano, uno dei grandi centri europei del Neoclassicismo per la sua indiscussa modernità. Protagonisti della mostra Eterno e visione. Roma e Milano capitali del Neoclassicismo, organizzata in partnership con la Bibliothèque nationale de France, saranno Antonio Canova e Giuseppe Bossi, affiancati da altri grandi artisti, come Andrea Appiani, le cui opere restituiranno un universo artistico poco conosciuto al grande pubblico.

Il Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo è realizzato dalla Direzione Arte, Cultura e Beni Storici della Banca, la cui responsabilità è affidata a Michele Coppola

“Le Gallerie d’Italia continuano ad appassionare i visitatori con una proposta espositiva di straordinaria varietà, apertura e valore, frutto del lavoro con importanti artisti e curatori, insieme a prestigiosi partner nazionali e internazionali. Il programma autunnale conferma la concretezza, la coerenza e la completezza dell’impegno in cultura della principale Banca del Paese. Non mancheranno riflessioni sui temi dell’attualità, grazie ad eccezionali interpreti della fotografia contemporanea, continuando a lavorare sul nostro Archivio Publifoto. Arriveranno progetti originali dedicati all’arte italiana, con i capolavori del Neoclassicismo e le artiste del Seicento napoletano, senza dimenticare di festeggiare i 25 anni del Museo Nazionale del Cinema. Ogni iniziativa nasce dalla volontà di intercettare, incuriosire e coinvolgere pubblici diversi, offrendo, in tutte le quattro sedi museali della Banca, occasioni di conoscenza, di condivisione di valori e di crescita civile e sociale. Le Gallerie d’Italia sono luoghi vivi, aperti alle comunità, e interlocutori di riferimento nella valorizzazione del prezioso patrimonio artistico e culturale del Paese, al pari delle più grandi realtà europee” dichiara Michele Coppola (foto di copertina) – Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e Direttore Generale delle Gallerie d’Italia.