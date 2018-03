Firenze, Palazzo Vecchio: nuova fase di recupero degli affreschi del Vasari

Il restauro del soffitto della Sala degli elementi si sostanzierà in un impegno economico da parte della Fondazione di ulteriori 345.000 mila euro all’interno del progetto Flic (Florence I care) che coinvolge i privati nel restauro dei beni culturali cittadini.

Dopo l’importante intervento di recupero delle pareti della Sala degli Elementi di Palazzo Vecchio, che sarà concluso nel mese di luglio dopo più di un anno di lavoro continuo da parte di oltre 10 operatori specializzati e un investimento di 475.000 euro, la Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti ha deliberato l’avvio di una nuova fase di recupero della Sala. Il nuovo ciclo di lavori porterà al restauro del soffitto per completare il recupero della sala nella sua interezza.

Gli affreschi interessati dal nuovo intervento celebrano in particolare l’elemento dell’Aria, con la raffigurazione del dio del Tempo Crono che mutila il dio del Cielo Urano, i cui semi daranno poi origine ai quattro Elementi.

La fase di completamento vedrà il suo inizio nel mese di aprile. Sarà suddivisa in 3 momenti distinti, ciascuno della durata di 6 mesi, per un totale di 18 mesi di lavoro, e sarà quindi ultimata nel mese di ottobre 2019.

Come avvenuto durante la fase di recupero delle pareti, il restauro non pregiudicherà l’accesso alla sala da parte dei visitatori che potranno concretamente apprezzare l’avanzamento della riqualificazione.

La Sala degli Elementi, ambiente di rappresentanza della Reggia di Cosimo I, situata in corrispondenza della sottostante Sala di Leone X, è una delle più visitate di Palazzo Vecchio il cui museo ospita oltre 650.000 turisti l’anno. Gli affreschi sulle pareti e sul soffitto della Sala, realizzati da Giorgio Vasari e dalla sua bottega, sono dedicati ai quattro Elementi naturali. In particolare, le pareti celebrano gli elementi di Acqua, Terra e Fuoco, mentre il soffitto è dominato interamente dalla celebrazione dell’Aria.

“Dopo l’importante intervento di recupero delle pareti della Sala degli Elementi di Palazzo Vecchio, che finalmente verrà restituita alla città di Firenze al suo antico splendore, siamo orgogliosi di annunciare l’avvio dei lavori per il restauro dei meravigliosi dipinti allegorici sul soffitto ad opera del Vasari” ha dichiarato Giovanna Sacchetti, Presidente della Fondazione “Questo secondo intervento sarà funzionale a riqualificare totalmente la Sala e a completare il lavoro iniziato oltre un anno fa. Grazie al nostro contributo, abbiamo messo in sicurezza un bene monumentale che potrà essere preservato e consegnato alle generazioni future in uno stato ottimale.”

“Torno a ringraziare la Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti per la sensibilità e il grande amore che dimostra nei confronti di Firenze e dei suoi tesori artistici: avremo una Sala degli Elementi completamente e accuratamente restaurata, di nuovo tornata allo splendore che merita” ha commentato il Sindaco Dario Nardella “Questo restauro è un’ulteriore prova della bontà del progetto Flic avviato dal Comune alcuni anni fa che ha permesso la valorizzazione e la tutela dei nostri beni con il coinvolgimento dei privati.”

La Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti Onlus è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, istituita a Roma da Giovanna Sacchetti nel 2013. Nata per dar seguito agli interessi condivisi dai coniugi Sacchetti, la Fondazione promuove la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico e la ricerca in campo scientifico, attraverso iniziative e progetti di ampio respiro. Dal 2013 ad oggi, la Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti Onlus ha donato alla Galleria Borghese il ritratto del cardinale Giulio Sacchetti di Pietro da Cortona, ha restaurato la tela del ‘San Luca che dipinge la Vergine’ di Antiveduto della Gramatica e ha istituito borse di studio annuali presso l’Istituto Mario Negri e il Liceo Classico “Ennio Quirino Visconti”. Tra i progetti in corso, si ricorda quello dedicato ai lavori di recupero del ciclo di affreschi e dipinti che decorano internamente le pareti e il soffitto della Sala degli Elementi di Palazzo Vecchio a Firenze.