Bper approva il bilancio 2024: via libera a dividendo di 0,60 euro per azione

Il CdA ha approvato il bilancio 2024 chiuso con un utile di 1,4 miliardi di euro. Dividendo proposto di 0,60 euro per azione, stacco cedola il 19 maggio. Assemblea azionisti il 18 aprile

Il CdA di Bper Banca, riunitosi il 12 marzo 2025, ha approvato il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato di gruppo per il 2024. I dati confermano i risultati preliminari annunciati lo scorso 6 febbraio, evidenziando un utile netto di 1,4 miliardi di euro. Contestualmente, è stata approvata la proposta di distribuzione di un dividendo di 0,60 euro per azione.

“Il 2024 è stato un anno di svolta per il nostro posizionamento sul mercato”, ha dichiarato l’amministratore delegato Gianni Franco Papa. “Con il nuovo Piano Industriale ci siamo assunti impegni chiari per il triennio a venire, con l’obiettivo di generare ulteriore valore per tutti i nostri stakeholder”.

Assemblea azionisti il 18 aprile, stacco cedola 19 maggio

Il dividendo proposto interesserà 1.421.624.324 azioni, al netto di quelle detenute in portafoglio alla data di stacco cedola. L’importo complessivo massimo destinato ai dividendi ammonta a 852.974.594,40 euro. La cedola sarà staccata il 19 maggio 2025, con pagamento previsto il 21 maggio 2025. La distribuzione è subordinata all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti, convocata per il 18 aprile.

Papa ha inoltre voluto sottolineare la solidità finanziaria raggiunta dalla banca e il costante impegno verso la sostenibilità e il supporto ai clienti. “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti, che confermano la nostra capacità di affrontare le sfide del settore bancario. Il nostro profilo finanziario è solido e la capacità di distribuzione di valore ai soci è ben strutturata. Tengo a menzionare un dato su tutti, nello scorso anno abbiamo erogato 17,4 miliardi di euro di nuove erogazioni a sostegno di famiglie e imprese, in un sistema nazionale che invece ha registrato una contrazione degli impieghi. Un ringraziamento va a tutti i colleghi del Gruppo per la loro dedizione e attenzione alle esigenze dei clienti e dei territori in cui operiamo”.