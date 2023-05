Agroalimentare da record: l’export italiano ora vale 61 miliardi trainato da vino, pasta e ortofrutta

Il market share italiano è cresciuto da dieci anni a questa parte e nell’ultimo quinquennio è aumentato il grado di penetrazione nei primi 20 mercati di riferimento

Il 2022 ha segnato un nuovo record per le esportazioni agroalimentari italiane che hanno sfiorato 61 miliardi di euro, in crescita del 14,8% rispetto al 2021: è quanto emerge dall’ultimo rapporto ISMEA. Negli ultimi dieci anni il valore delle esportazioni di cibi e bevande è quasi raddoppiato (+81%), con le spedizioni aumentate in valore al ritmo di quasi il 7% all’anno

Il market share dell’Italia è cresciuto da dieci anni a questa parte portandosi al 3,25% nel 2021, dopo il livello minimo di 2,8% nel 2012. Un aumento solo apparentemente modesto, trattandosi del peso di un singolo paese sugli scambi alimentari di tutto il mondo. Il settore non solo si è rivelato più dinamico, ma anche più resiliente quando, nel 2020, è riuscito comunque a mettere a segno una crescita (+3,2%), in controtendenza rispetto al resto dell’economia (-9,1% la contrazione dei flussi in uscita complessivi).

La bilancia commerciale italiana del settore, da sempre strutturalmente deficitaria, è risultata in costante miglioramento nell’ultimo decennio, tanto da invertire il segno nel biennio 2020-2021, generando un surplus di 3,1 miliardi e di 3,9 miliardi. Nel 2022 il saldo commerciale è tornato, invece, a essere negativo (-1,6 miliardi) a causa della forte crescita delle importazioni (+27,2% per 62,4 miliardi), spinta dai rincari delle commodity agricole. Sia per le esportazioni che per le importazioni è soprattutto l’”effetto prezzo” a pesare, con tassi di crescita dei flussi in valore che in entrambi i casi risultano molto più consistenti di quelli in volume.

Agroalimentare da record: boom di vino, pasta e ortofrutta fresca

Una caratteristica delle esportazioni agroalimentari italiane è la propria concentrazione merceologica: dei 24 principali comparti che compongono i flussi di scambio complessivi, appena sei di essi (bevande, derivati dei cereali, latte e derivati, preparazioni di ortaggi e frutta, frutta, e altre preparazioni alimentari) catturano più di due terzi del valore complessivo e pesano singolarmente più del 5% sul totale. Quelli che nel periodo 2017-21 sono cresciuti di più sono: altre preparazioni alimentari (+9,1% medio annuo); derivati dei cereali (+7,8%); latte e derivati (+8,2%). Inferiore alla media è stata invece la crescita di frutta (+1,2%), ortaggi (+4,1%) derivati ortofrutticoli (+4,9%) e carni (+2,5%).

A un livello più disaggregato, un gruppo di venti prodotti distintivi del Made in Italy, con quasi 28 miliardi di euro, rappresenta il 53% del valore totale dell’export agroalimentare nel 2021. I primi cinque in termini di valore sono vini in bottiglia, paste alimentari secche, tabacco lavorato, formaggi stagionati e prodotti della panetteria e pasticceria (specificamente rappresentati soprattutto dai dolci da ricorrenza e dalle pizze).

Nel 2022 si evidenzia una performance positiva per tutti i principali comparti e categorie, con le uniche eccezioni di mele e uva da tavola. I vini in bottiglia raggiungono 5,2 miliardi di export (+6,6%), grazie all’aumento dei valori medi unitari che compensa largamente la riduzione dei volumi (-2,3%). Le esportazioni in valore delle paste alimentari aumentano del 38,4% rispetto al 2021 e quelle dei vini spumanti del 19,4%. Crescono in misura consistente anche le esportazioni di caffè torrefatto e di prodotti da forno.

I principali prodotti importati

Il dettaglio merceologico delle importazioni, in coerenza con il ruolo dell’Italia di paese trasformatore in campo agroalimentare, riguarda in larga parte materie prime non trasformate e prodotti semilavorati. In particolare, caffè non torrefatto, mais, olio extravergine di oliva, bovini vivi, frumento tenero, soia, olio di palma raffinato e olio greggio di girasole sono stati i prodotti maggiormente importati, tutti in consistente crescita.

I principali “clienti” del Made in Italy agroalimentare

Nell’ultimo quinquennio è aumentato il grado di penetrazione dei prodotti italiani nei primi 20 mercati di riferimento a livello globale, sebbene ci sia stato un calo sul mercato cinese, che è il principale importatore mondiale. Più nel dettaglio il made in Italy agroalimentare può contare su una penetrazione più elevata (oltre l’8% nel 2021) nei mercati dei tradizionali partner europei, e a seguire nel Regno Unito, in Polonia e in Spagna. Uno share superiore alla media (3,25%) si registra nel 2021 anche in Giappone, Belgio, Russia e Usa.

Le esportazioni agroalimentari italiane evidenziano una spiccata concentrazione anche sul fronte geografico, con i primi 20 paesi di sbocco che assorbono più dell’80% delle vendite e con circa la metà di questa quota dovuta ai primi tre “clienti”: Germania, Francia e Usa, che assorbono congiuntamente più del 37% dell’export nazionale. Il principale mercato di destinazione dei prodotti agroalimentari italiani rimane l’UE che, con 34,9 miliardi, assorbe circa il 57% delle esportazioni. Ma la domanda da parte dei paesi fuori dal continente europeo si fa sempre più dinamica, con USA, Giappone, Canada, Russia, Cina e Australia che insieme concentrano oggi quasi il 21% del valore del nostro export agroalimentare.

Inoltre, è da segnalare il forte incremento delle esportazioni verso Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca, mentre risultano in controtendenza solo le spedizioni verso Giappone e Russia (in quest’ultimo caso, per l’irrigidimento delle relazioni commerciali conseguenti all’attuale situazione geopolitica).