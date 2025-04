Ue, il conto per trucco e parrucco nel 2023 sfiora i 2 milioni: così Bruxelles cura l’immagine dei suoi Commissari

Nel 2023 la Commissione Europea ha speso quasi 2 milioni di euro tra fotografi e servizi di trucco per i 27 membri dell’esecutivo. Più o meno 70mila euro per ciascun membro della Commissione

Un po’ di trucco, una sistemata ai capelli, la foto di rito. Il conto? Eccolo: circa 2 milioni di euro. È quanto speso nel 2023 per i 27 componenti della Commissione Europea per curare il loro aspetto e testimoniare l’attività istituzionale.

È nientemeno che la presidente dell’esecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ad ammetterlo e spiegarlo, rispondendo a un’interrogazione dell’europarlamentare tedesco Daniel Freund, dei Verdi.

Trucco sì, parrucchiere no (ufficialmente)

Premesso che “non sono previste spese per i parrucchieri”, von der Leyen spiega che i servizi di trucco vengono forniti per preparare i Commissari alle interviste in studio televisivo, alle apparizioni in sala stampa e alle dichiarazioni video. Tali servizi “sono inclusi nel contratto quadro generale per la gestione degli studi televisivi presso la sede centrale della Commissione”.

Ed ecco una prima spiegazione: il contratto in questione, per il 2023, prevedeva “un budget dedicato di 88mila euro per i servizi di trucco” da erogare a tutti i 27 membri del Collegio. Ed è difficile pensare — anche se la presidente assicura che non ci siano spese per il parrucchiere — che il servizio non comprenda anche qualche ritocco alla capigliatura, magari per camuffare la cosiddetta “ricrescita” o per una spruzzatina di lacca o brillantina. In ogni caso, si tratta di circa 3.250 euro per ogni Commissario: una cifra comunque non da poco, per il solo trucco.

Fotografi, la vera voce di spesa

Ma la vera spesa è per i fotografi. Del resto, la copertura fotografica delle attività dei membri del Collegio in tutta la Ue “è essenziale per informare i cittadini sul lavoro della Commissione e garantire la trasparenza”, puntualizza von der Leyen.

Ebbene, nel 2023 la spesa totale per i fotografi è stata di 1,8 milioni di euro, “coprendo centinaia di eventi in tutti gli Stati membri e al di fuori della Ue”. La spesa da 1,8 milioni di euro “include stipendi e spese di viaggio”.

Comunque, aggiunge la presidente, “tutte le foto vengono fornite gratuitamente ai mezzi di informazione”.

Ed eccoci dunque al totale: spesa per le foto di rito + spesa per il trucco = 1 milione 888mila euro. Più o meno 70mila euro per ciascun membro della Commissione. Ma questo von der Leyen non lo dice.