Terna, consumi elettrici in aumento a febbraio (+0,6%): il 29,1% coperto da rinnovabili, cresce il fotovoltaico

Secondo i dati diffusi da Terna il dato grezzo mostra una diminuzione del 2,1%, fortemente influenzata dal confronto con un anno bisestile. Rinnovabili: fotovoltaico in crescita (+10,4%), mentre calano idrico, eolico e carbone

A febbraio 2025, i consumi di energia elettrica in Italia hanno registrato un aumento dello 0,6%, a 24,9 miliardi di kWh, rispetto allo stesso mese del 2024. Tuttavia, secondo i dati diffusi da Terna il dato grezzo mostra una diminuzione del 2,1%, fortemente influenzata dal confronto con un anno bisestile. Il calo, infatti, è stato attenuato dai fattori correttivi, come il giorno lavorativo in meno (20 contro 21) e la temperatura media inferiore di 1,5°C.

A livello territoriale, la variazione rettificata è stata positiva al Nord e al Centro, con un incremento dello 0,8%. Al Sud e nelle Isole, invece, la domanda è rimasta stabile.

Nei primi due mesi dell’anno, il fabbisogno elettrico nazionale rettificato ha mostrato un aumento dell’1%, mentre il dato grezzo segna una contrazione dello 0,5%.

Consumi industriali in calo, crescita per i servizi

Per quanto riguarda i consumi industriali, l’indice Imcei di Terna, che misura i consumi delle imprese ad alta intensità energetica, ha registrato una flessione dell’8,4% rispetto a febbraio 2024. La variazione corretta per l’effetto bisestile è -6,1%. Il trend negativo si è riflesso in tutti i settori, con una riduzione del 5,5% nei consumi industriali nei primi due mesi del 2025. In termini congiunturali, la domanda elettrica destagionalizzata e corretta per il calendario e la temperatura è in lieve calo rispetto a gennaio 2025 (-0,5%), con una flessione anche per l’indice Imcei (-2,5%).

Per quanto riguarda l’indice Imser, che si basa sui consumi elettrici mensili forniti dai gestori di rete, a dicembre 2024 si è registrata una variazione positiva del 4,6% rispetto a dicembre 2023. In generale, nel 2024 i consumi sono aumentati del 4% rispetto all’anno precedente.

Energia rinnovabile: fotovoltaico in crescita, ma eolico e idrico in calo

Nel mese di febbraio, la produzione di energia elettrica in Italia è stata coperta per l’83,7% dalla produzione nazionale, con il restante 16,3% soddisfatto dagli scambi con l’estero. La quantità di energia importata è scesa del 33,6% rispetto al febbraio 2024, raggiungendo i 4,1 TWh.

Sul fronte delle rinnovabili, queste hanno coperto il 29,1% della domanda elettrica. In dettaglio, la produzione da fotovoltaico è cresciuta del 10,4%, mentre quella termica è aumentata del 21,3%. Al contrario, le fonti idriche hanno registrato un calo del 7,5%, le eoliche sono diminuite del 44,4% e la geotermica ha segnato una flessione del 6,2%. Il dato più significativo riguarda la continua riduzione della produzione da carbone, che ha registrato un -42,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

La capacità di accumulo

Nel 2025, la capacità rinnovabile in esercizio è aumentata di 820 MW, ma il dato è inferiore di 512 MW (-38%) rispetto allo stesso periodo del 2024.

Infine, al 28 febbraio 2025, in Italia sono stati installati circa 761mila sistemi di accumulo, con una capacità complessiva di 13.480 MWh e una potenza nominale di 5.811 MW.