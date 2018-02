Telecom, via libera a F2i e Rai Way per Persidera ma c’è un’altra offerta

Il cda di Telecom Italia ha affidato all’ad Amos Genish il compito di concludere la cessione della piattaforma Persidera a F2i e Rai Way ma in extremis è arrivata un’offerta del fondo di private equity Isquared che offre fino a 300 milioni, salvo due diligence.

Sul tavolo del consiglio d’amministrazione di Telecom Italia di ieri è piovuta last minute un’offerta per Persidera. Si tratta del fondo di private equity Isquared che ha messo sul piatto 290-300 milioni, con un’offerta tuttavia condizionata allo svolgimento di una due diligence. La procedura di vendita si era conclusa con la sola offerta vincolante del tandem Raiway-F2i che valutava la societa’ dei mux (i canali per la trasmissione in digitale terrestre) 250 milioni e che è stata giudicata soddisfacente, anche se Tim si è detta aperta a prendere in considerazione altre ipotesi. La proposta è non vincolante e non sollecitata.

“Il Consiglio di Amministrazione di Tim – recita una nota diffusa dalla società tlc – riunitosi a Milano ha esaminato e valutato positivamente, a maggioranza, la proposta di acquisto di Persidera ricevuta da F2i e Rai Way, considerando che la partecipazione non rappresenta un asset strategico per Tim. Il Consiglio ha dunque dato mandato all’Amministratore Delegato Amos Genish per finalizzare l’operazione, fermo restando che ogni ulteriore eventuale offerta vincolante sarà presa in considerazione. In applicazione su base volontaria della disciplina per le operazioni con parti correlate, l’operazione è stata supportata dal parere del Comitato per il controllo e i rischi, reso a maggioranza dei suoi componenti”.