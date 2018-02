Telecom Italia: Canal+, Persidera e scorporo rete spingono il titolo

Il cda del prossimo 6 marzo ratificherà l’addio all’alleanza con Canal+ – Convocato per oggi il cda chiamato a decidere sulla vendita di Persidera, mentre sulla separazione della rete, in base a quanto scritto da Reuters, Telecom avrebbe già scelto gli advisor: Credit Suisse e Goldan Sachs.

Riflettori puntati su Telecom Italia, tra i migliori titoli del giorno a Piazza Affari con un rialzo dell’1,5%, finita al centro dell’attenzione degli investitori in virtù dei numerosi dossier strategici che saranno affrontanti nel corso delle prossime settimane.,

Ad attirare l’interesse odierno dei mercati sono i rumours sul fallimento dei negoziati con Canal+ sulla creazione di una joint venture e sul relativo piano di acquisto di contenuti da Mediaset.

Nel caso in cui le indiscrezioni venissero confermate, occorrerà attendere qualche settimana per capire quale sarà la strategia del gruppo guidato da Amos Genish che tra gli elementi principali del piano strategico 2018-2020 cita proprio l’offerta convergente di contenuti video. Il 6 marzo si terrà il consiglio di amministrazione di Tim che dovrebbe ratificare l’addio all’alleanza. Secondo gli analisti, la fine dei negoziati non solo porterà la società di tlc italiana ad aprirsi a nuovi partner commerciali allo scopo di mantenere gli impegni presi nel piano, ma avrà ripercussioni anche sul caso Mediaset-Vivendi, destinato a finire in mano ai giudici.

Nel frattempo proseguono le voci sullo scorporo della rete. Secondo quanto scritto da Reuters, Telecom avrebbe già scelto gli advisor dell’operazione. Saranno Credit Suisse Goldman Sachs a occuparsi della preparazione del piano di separazione societaria della rete che sarà presentato il prossimo 7 marzo.

Ma i temi caldi non sono finiti: gli occhi degli investitori sono puntati anche sull’affaire Persidera, la società dei multiplex di cui Tim detiene la maggioranza. Rai Way w F21 avrebbero ritoccato all’insù l’offerta ma Gedi (socio di minoranza) vorrebbe ottenere un prezzo ancora più alto. Previsto per oggi a Milano un cda straordinario per discutere sul dossier.