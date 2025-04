TEFAF a New York: la fiera d’arte più rinomata al mondo sbarca nella Grande Mela dal 9 al 13 maggio

L’elenco dei 2025 espositori è costituito da 78 espositori che ritornano e 13 nuovi espositori e presenta gallerie rinomate provenienti da 13 paesi, 21 città e 4 continenti

Con una prestigiosa rosa di 91 espositori provenienti da tutto il mondo TEFAF torna a New York dal 9 al 13 maggio 2025, l’evento presenterà opere incantevoli di arte moderna e contemporanea oltre a gioielli, antichità e design. Giovedì 8 maggio 2025 si terrà un’anteprima su invito per collezionisti. Oltre agli stand degli espositori nella Wade Thompson Drill Hall del Park Avenue Armory, che si estende su una superficie di 55.000 metri quadrati, la fiera presenterà allestimenti, splendidamente curati, anche nelle storiche sale d’epoca dell’Armory, un’esclusiva concessa solo a TEFAF.

Quest’anno il TEFAF accoglie AXA XL come Global Lead Partner. Dopo 21 anni come lead partner di TEFAF Maastricht, AXA XL ha esteso il suo sostegno a TEFAF a livello globale. Bank of America continua a essere il Lead Partner di TEFAF New York, che è parte integrante della fiera dalla primavera del 2017. Uniti da valori condivisi e da partnership durature con TEFAF, AXA XL e Bank of America, continuano a promuovere il ruolo delle arti come ponte per la comprensione culturale, la conservazione del patrimonio e la connettività globale.

Elenco espositori TEFAF New York 2025

David Aaron Ltd Londra Regno Unito

Beck & Eggeling International Fine Art Düsseldorf Germania

Boghossian Geneve Svizzera

Galeria Luciana Brito San Paolo Brasile

Ben Brown Fine Arts Londra Regno Unito

Gallerie Gisela Capitain Colonia Germania

CARDI Milano Italia

Carpenters Workshop Gallery Londra Regno Unito

Galleria Chastel-Maréchal Parigi Francia

Gallerie Chenel Parigi Francia

Galleria Continua San Gimignano Italia

Paul Coulon Londra Regno Unito

Massimo De Carlo Milano Italia

Galleria DeLorenzo New York Stati Uniti

Demisch Danant New York Stati Uniti

Didier Ltd Londra Regno Unito

Di Donna Galleries New York Stati Uniti

Laffanour / Galerie Downtown Parigi Francia

Charles Ede Londra Regno Unito

Eykyn Maclean New York Stati Uniti

FD Gallery New York Stati Uniti

Friedman Benda New York Stati Uniti

Gagosian New York Stati Uniti

Gana Art Seoul Corea del Sud

Thomas Gibson Fine Art** Londra Regno Unito

David Gill Gallery Londra Regno Unito

Gladstone Gallery New York Stati Uniti

Gomide&Co San Paolo Brasile

Richard Green Londra Regno Unito

Hazlitt Holland-Hibbert Londra Regno Unito

Hemmerle Monaco di Baviera Germania

Hostler Burrows New York Stati Uniti

Anna Hu Haute Joaillerie New York Stati Uniti

Ben Hunter Londra Regno Unito

Annely Juda Fine Art Londra Regno Unito

The karma New York Stati Uniti

Sean Kelly New York Stati Uniti

Ana Khouri New York Stati Uniti

Tina Kim Gallery New York Stati Uniti

Galleria kreo Parigi Francia

Jacques Lacoste Gallerie Parigi Francia

Landau Fine Art Montreal Canada

Lebreton Monaco Monaco

Lefebvre Gallery New York Stati Uniti

Galleria Lisson Londra Regno Unito

Galleria Yves Macaux Londra Regno Unito

Galleria d’Arte Maggiore g.a.m. Bologna Italia

Gallerie Marcilhac Parigi Francia

Galerie Marcelpoil Parigi Francia

The Mayor Gallery Londra Regno Unito

Fergus McCaffrey New York Stati Uniti

Anthony Meier Mill Valley Stati Uniti

Mennour Parigi Francia

Mignoni New York Stati Uniti

Gallerie Mitterrand Parigi Francia

Modernity Stockholm Stoccolma Svezia

Richard Nagy Ltd. Londra Regno Unito

Edward Tyler Nahem New York Stati Uniti

Gallerie Nathalie Obadia Parigi Francia

Ortuzar Projects New York Stati Uniti

Osborne Samuel Londra Regno Unito

The Page Gallery Seoul Corea del Sud

Lucas Ratton Parigi Francia

Almine Rech New York Stati Uniti

Robilant+Voena Londra Regno Unito

Galeria Nara Roesler San Paolo Brasile

Taddeus Ropac Londra Regno Unito

Salon 94 New York Stati Uniti

Richard Saltoun Gallery Londra Regno Unito

Adrian Sassoon Londra Regno Unito

Gallerie Patrick Seguin Parigi Francia

Marc Selwyn Fine Art* Beverly Hills Stati Uniti

Skarstedt New York Stati Uniti

Sprüth Magers Berlino Germania

Stellan Holm Gallery New York Stati Uniti

Templon Parigi Francia

Tornabuoni Arte Firenze Italia

Leon Tovar Gallery New York Stati Uniti

David Tunick, Inc. New York Stati Uniti

Vallois Parigi Francia

Galleria Georges-Philippe

& Nathalie Vallois Parigi Francia

Van de Weghe New York Stati Uniti

Venus Over Manhattan New York Stati Uniti

Axel Vervoordt Wijnegem Belgio

Waddington Custode Londra Regno Unito

Offer Waterman Londra Regno Unito

Gallerie Maria Wettergren Parigi Francia

White cube Londra Regno Unito

W&K-Wienerroither & Kohlbacher Vienna Austria

Yares Art New York Stati Uniti

David Zwirner New York Stati U

TEFAF New York è stata fondata all’inizio del 2016, inizialmente come due fiere d’arte annuali a New York presso il Park Avenue Armory. Oggi, TEFAF New York è un’unica fiera annuale che racchiude arte moderna e contemporanea, gioielli, antichità e design, con circa 90 espositori di spicco provenienti da tutto il mondo. Tom Postma Design, famoso per il suo lavoro con i principali musei, gallerie e fiere d’arte, è responsabile dell’innovativo design della fiera, che ha reimmaginato gli spettacolari spazi dello storico Park Avenue Armory, conferendo loro un aspetto più leggero e contemporaneo.

TEFAF Maastricht è ampiamente considerata la più importante fiera al mondo per le belle arti, l’antiquariato e il design, che copre 7.000 anni di storia dell’arte, dall’antico al contemporaneo. Con oltre 270 prestigiosi mercanti provenienti da 22 paesi, TEFAF Maastricht è una vetrina per le migliori opere d’arte attualmente sul mercato. Accanto alle tradizionali aree dei dipinti Old Master, dell’antiquariato e delle antichità classiche, che coprono circa la metà della fiera, è possibile trovare anche arte moderna e contemporanea, fotografia, gioielli, design del XX secolo e opere su carta.