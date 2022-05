Sportello Unico per le attività produttive: a marzo record di pratiche amministrative

Secondo i dati forniti da Unioncamere a marzo, attraverso la piattaforma del sistema camerale Impresa in un Giorno sono transitati quasi 100mila pratiche

Lo Sportello Unico per le attività produttive digitale nel mese di marzo ha raggiunto un nuovo record. Il mese scorso, attraverso la piattaforma del sistema camerale Impresa in un Giorno, sono transitate oltre 99mila pratiche amministrative per l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa. Si tratta, sottolinea Unioncamere “del dato mensile più elevato mai registrato dall’entrata in funzione di impresainungiorno nell’aprile 2011, superiore del 14% rispetto al precedente record del dicembre 2021 e del 27% rispetto a marzo 2021”.

In totale, nel corso del primo trimestre del 2022, le procedure amministrative sono arrivate a quota 251mila, in aumento del 23% rispetto ai primi tre mesi dell’anno scorso.

“Già i risultati del 2021 avevano peraltro dimostrato il crescente utilizzo da parte delle imprese del Suap digitale”, evidenzia ancora Unioncamere, spiegando che lo scorso anno le pratiche online sono state oltre 900mila, con un incremento del 44% rispetto al 2019 e del 37% rispetto al 2020, anno condizionato fortemente dalla pandemia.

“La performance di marzo fa salire ulteriormente il bilancio complessivo della operatività dello Sportello unico digitale. Il totale delle procedure amministrative completate interamente via Internet dal Suap gestito dalla metà dei Comuni italiani (3.977), in collaborazione con le Camere di commercio, sfiora i 4 milioni e 200mila”, conclude la nota di Unioncamere.