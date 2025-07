Spagna, prova del fuoco in Parlamento per il governo Sánchez, che deve fronteggiare accuse di corruzione e molestie

Il governo spagnolo è travolto da una serie di scandali che riguardano il partito di cui più membri del governo fanno parte, il Psoe. Sánchez non sembra avere intenzione di dimettersi. Ecco il punto di una situazione che sta agitando la Spagna, il governo ed il Congresso e che oggi è al centro di una seduta bollente del Parlamento

Si intensificano le pressioni nei confronti del Presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez a seguito degli scandali emersi all’interno del suo partito, il Psoe, il partito socialista, e per estensione al suo governo, dove la maggioranza dei membri è proprio appartenente a questo partito. Oggi sarà il giorno della verità perché il premier dovrà affrontare una seduta di fuoco del Parlamento. In seguito ad un’importante inchiesta riguardante fatti successi a febbraio 2024 condotta dall’Uco, l’Unità centrale operativa ossia l’organo di polizia giudiziaria della Guardia Civil, le prime accuse di corruzione nei confronti di alcune delle personalità più influenti del Psoe – tra cui il n.3 Cerdan – sono state rese pubbliche solo a giugno di quest’anno. Si tratta della crisi più grande che ha colpito il governo spagnolo dal suo insediamento. Sánchez che per il momento ha confermato di volere restare al suo posto, cercando di trasmettere una compostezza e insieme, la tenuta del governo stesso e lanciando la controffensiva con un piano anticorruzione. Le opposizioni cercano di capire come cavalcare l’onda. Emerge la figura di Alberto Núñez Feijóo, di recente riconfermato Presidente del PP, il partido popular, che, in caso di elezioni anticipate, potrebbe essere tra i candidati più forti come nuovo Presidente del governo spagnolo. Vox, il partito di estrema destra di Santiago Abascal, spicca nei sondaggi. Tra i fondatori di Vox, ci sono proprio alcuni membri del Partito Popolare che nel 2013 decisero di unirsi per fondare il partito guidato da Abascal. Ma è molto improbabile che si arrivi a elezioni anticipate mentre è da vedere se il Parlamento chiderà o no un insidioso voto di fiducia sul Governo Sanchez.

Spagna, Caso Cerdán: il caso di corruzione che colpisce il Psoe

Come detto, l’inchiesta su alcuni membri del Psoe accusati di corruzione è iniziata l’anno scorso, precisamente nel febbraio 2024 come riporta la BBC. Le indagini riguardano contratti milionari che sarebbero stati concessi durante la pandemia. Per la Uco, l’inchiesta si allarga, le accuse riguardano infatti anche Santos Cerdán, il numero 3 per importanza nel Psoe al centro del caso. Secondo quanto emerge dall’indagine della polizia, Cerdán sarebbe coinvolto in uno scambio di tangenti. Le accuse di corruzione si estenderebbero anche a José Luis Ábalos, ministro dei Trasporti dal 2018 al 2021, e all’assessore politico Koldo García. Cerdán si è dimesso da tutte le cariche e al momento si trova in custodia cautelare. Cerdán, Ábalos e García hanno lasciato il partito.

Spagna, quali sono le nuove accuse di molestie e chi riguardano

Ad inserirsi in un quadro già teso per lo stato di salute del Psoe, ci sono nuove accuse che riguardano Francisco Salazar, un altro membro del Psoe e persona molto vicina allo stesso Sánchez. Anche Salazar ha lasciato il partito. Le accuse mosse da alcune donne del Psoe riguardano comportamenti inappropriati tenuti dallo stesso Salazar. I dettagli riguardanti il caso sono stati diffusi dal quotidiano online spagnolo Eldiario.es., tra i quali emergono: commenti sui vestiti che indossavano alcune donne del partito, inviti a cene fuori, richieste di rimanere a dormire a casa di Salazar. Come riporta Reuters, il Psoe ha confermato che inizierà un investigazione per approfondire i fatti e le accuse di questo nuovo scandalo.

Spagna, qual è il futuro per Sánchez, il partito ed il suo governo

Il Presidente Sánchez per il momento ha rifiutato di dimettersi, nonostante le pressioni all’interno del suo partito ma anche di fronte alle richieste dell’opposizione. Un’opposizione che vede il Partito Popolare con una rimonta di Feijóo ma ancora lontano da avere un ampio consenso dentro al Congresso dei deputati per una possibile elezione. Il governo di Sánchez ha fino al 2027 per continuare il suo operato, a meno che le pressioni lo inducano infine a dimettersi anticipatamente o che si arrivi a un voto di sfiducia in Parlamento.