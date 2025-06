Risultati referendum 2025: quorum fallisce, affluenza al 30%. Secca sconfitta per Landini ma anche per Schlein e Conte

Risultati referendum 2025: niente quorum, l’affluenza parziale si ferma sotto al 30%. Una doccia fredda per la Cgil di Maurizio Landini ma anche per la leader del Pd, Schlein, e il numero uno M5S, Conte

Risultati referendum 2025, è ufficiale: niente quorum. L’affluenza si ferma attorno al 30% e la consultazione fallisce. Per la sinistra si tratta di nuna sonora doccia fredda. Il numero di persone che si è recato alle urne è dunque ben lontano, in percentuale, dal fatidico 50% più uno necessario per rendere valido il voto. Secca la sconfitta per la Cgil di Maurizio Landini, promotrice dei quesiti sul lavoro, ma anche per Elly Schlein e Giuseppe Conte, che avevano messo la faccia e le bandiere sull’iniziativa.

I cinque quesiti riguardavano quattro interventi su temi del lavoro – tra cui il ripristino del reintegro nei licenziamenti illegittimi, limiti ai contratti a termine, maggiori responsabilità negli appalti e subappalti – e un quesito sulla cittadinanza, volto a semplificare l’accesso per i giovani nati o cresciuti in Italia da genitori stranieri.

Risultati referendum 2025: niente quorum

Non bastano appelli dell’ultimo minuto, né dirette Instagram con lo sfondo rosso: gli elettori hanno risposto con l’astensione. E neanche troppo velata.

La partecipazione è stata troppo bassa, anche rispetto ad altri flop referendari. Più bassa delle trivelle 2016, poco più alta della giustizia 2022. Insomma, una débâcle in piena regola, nonostante il fronte ampio e la mobilitazione sindacale.

Intanto, il dibattito si sposta già sul futuro dello strumento referendario. Torna alla ribalta la proposta per abolire il quorum, con tanto di raccolta firme già attiva. Perché se il popolo non va al referendum, forse è il referendum che deve cambiare.

