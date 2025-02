Polizze Fwu: perché i primi cinque anni di polizza sono i più rischiosi per gli assicurati?

La compagnia Fwu ha concentrato i costi nei primi cinque anni, riducendo il valore delle polizze. Con il suo fallimento, gli assicurati rischiano di perdere gran parte dei versamenti effettuati

Le polizze vita vendute dalla compagnia Fwu Life Insurance Lux seguono un modello contrattuale che, purtroppo, mette gli assicurati a rischio fin dai primi cinque anni di contratto. È quanto denunciano le associazioni Codici, Confconsumatori e Sna nella loro nota congiunta, in cui spiegano che, nonostante qualcuno abbia versato premi per anni, il valore della polizza – che sarebbe dovuto aumentare con gli investimenti – è spesso ridotto a metà dell’importo iniziale. Ma perché proprio in quel periodo si corre un pericolo maggiore?

I rischi nascosti nei primi cinque anni della polizza vita

La ragione principale è che la compagnia concentra la maggior parte dei costi e delle commissioni nei primi cinque anni della polizza. Ciò significa che gran parte dei premi versati dall’assicurato durante questo periodo viene destinata a coprire le spese iniziali della compagnia (ad esempio, costi di acquisizione, provvigioni agli intermediari e altre spese amministrative), invece di essere effettivamente investita per accrescere il valore della polizza. Inoltre, questi premi non sono tutelati da riserve tecniche adeguate, – quelle garanzie che, normalmente, dovrebbero proteggere il cliente e i suoi soldi.

Questa condizione diventa ancora più problematica nel momento in cui la compagnia si trova in difficoltà finanziarie o fallisce. In tali circostanze, i versamenti effettuati nei primi anni si trasformano in crediti chirografari – ossia debiti non garantiti che non hanno priorità di rimborso – e diventano estremamente vulnerabili. In pratica, i soldi che l’assicurato ha versato nei primi anni rischiano di essere “mangiati” dal sistema dei crediti chirografari, con probabilità minime di essere recuperati.

Polizze Fwu: anni di versamenti, ma valore dimezzato

La situazione è particolarmente critica per coloro che hanno continuato a versare premi per molti anni. Molte persone che, ad esempio, hanno versato regolarmente premi per dieci anni si trovano a scoprire che il valore della loro polizza – che avrebbe dovuto riflettere sia i versamenti effettuati sia gli investimenti generati – è pari a solo il 50% di quanto effettivamente versato. In altre parole, chi ha versato 10.000 euro potrebbe ritrovarsi con una polizza che ne vale solo 5.000, e in caso di liquidazione della compagnia, potrebbe riuscire a recuperare solo una frazione di quella cifra.

Questo meccanismo, definito dalle associazioni come “vessatorio”, è del tutto estraneo alle normali pratiche delle compagnie italiane, dove i costi e le riserve sono distribuiti in modo più equilibrato e protettivo per l’assicurato.

La crisi di Fwu e la sorveglianza di altre compagnie assicurative straniere

Il crac di Fwu ha acceso i riflettori su una situazione che, purtroppo, non è unica. Oltre alla compagnia lussemburghese, una decina di imprese assicurative straniere operanti in Italia, nei settori vita e danni, sono ora sotto stretta sorveglianza da parte di Ivass. Ma nonostante il monitoraggio, l’autorità italiana si trova a fare i conti con limiti nei propri poteri, poiché la supervisione delle compagnie estere dipende dalle autorità del paese in cui l’azienda ha sede, lasciando gli assicurati italiani vulnerabili e costretti a fare i conti con una protezione insufficiente. In molti casi, come per Fwu, la crisi è esplosa prima che l’autorità italiana potesse agire in tempo, e la gestione della situazione è stata lasciata alle autorità del Lussemburgo.

Le associazioni chiedono, quindi, un intervento urgente e una massiccia attività ispettiva per proteggere i diritti degli assicurati coinvolti in questa vicenda drammatica e garantire una maggiore vigilanza sulle compagnie assicurative straniere operanti in Italia.