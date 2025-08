Polizze Fwu, al via le lettere del liquidatore: come verificare il rimborso e cosa fare

La procedura è complessa e richiede attenzione: c’è tempo fino al 31 gennaio 2028 per accettare o contestare l’importo proposto

Dopo qualche ritardo, le lettere stanno finalmente partendo: 110 mila risparmiatori italiani, insieme ad altri 120 mila in tutta Europa, stanno per ricevere notizie dalla liquidazione di Fwu Life Insurance. La compagnia, dichiarata insolvente e incapace di ripagare i propri debiti, ha tentato di rimettersi in carreggiata, ma senza successo. Così, nel gennaio 2025, la Caa – l’ente di vigilanza assicurativa del Lussemburgo – ha avviato la liquidazione formale, con il Tribunale che ha ufficializzato la procedura il 31 gennaio. Il risultato? Un ammanco stimato in oltre 300 milioni di euro solo per l’Italia.

Il caso sembra muoversi verso una possibile soluzione, ma non è una passeggiata: la situazione resta complessa e bisogna tenere gli occhi ben aperti, perché brutte sorprese non sono da escludere.

La lettera ai risparmiatori: cosa contiene e cosa fare

Nei giorni scorsi è stata inviata la lettera ai creditori privilegiati che hanno presentato l’insinuazione al passivo. All’interno, si trova il prospetto dettagliato con la somma a cui ciascun risparmiatore ha diritto, calcolata dal team di liquidazione di Fwu. Le polizze coinvolte sono principalmente di due tipi:

Unit-linked , il cui rendimento dipende dall’andamento di un fondo di investimento;

, il cui rendimento dipende dall’andamento di un fondo di investimento; Non unit-linked, con rendimento fisso.

Per questo motivo, le voci riportate nel prospetto possono variare, ma è sempre indicato un totale finale con la richiesta di accettare o rifiutare l’importo proposto.

Se si è d’accordo con la cifra, basterà firmare e datare il modulo, quindi rinviarlo al liquidatore. In caso contrario, è necessario spuntare la casella “rifiuto”, indicare l’importo ritenuto corretto, firmare e inviare il tutto insieme alle prove a supporto della richiesta. Se la contestazione viene respinta, si può sempre fare ricorso presso il Tribunale di Lussemburgo.

Occhio alla scadenza: la domanda di risarcimento va presentata entro il 31 gennaio 2028. Dopo quella data, le richieste saranno considerate prescritte.

Polizze Fwu, quando arriveranno i soldi?

Chi accetta i calcoli del liquidatore si chiederà naturalmente: “Quando arriverà il rimborso?”. Al momento non esiste un calendario preciso, perché la tempistica dipenderà dal numero di richieste ricevute e dai tempi del Tribunale di Lussemburgo. Tuttavia, il liquidatore prevede di iniziare a pagare acconti parziali in più tranche, ben prima della scadenza definitiva del 2028.

Non mancano le difficoltà. Dopo il fallimento di Fwu Life Insurance, il database clienti è rimasto inaccessibile a lungo, complicando la comunicazione individuale. A metà luglio, il team tecnico è riuscito a ristabilire il contatto con circa 50 mila clienti, ma restano ancora da spedire più di 250 mila moduli, distribuiti tra Italia, Spagna, Belgio, Francia e Germania.