Pensioni luglio 2025, in arrivo la quattordicesima Inps: a chi spetta, quando arriva e tutte le novità sul cedolino

A luglio 2025 milioni di pensionati riceveranno, oltre alla mensilità ordinaria, anche la quattordicesima Inps, un bonus fino a 655 euro destinato a chi ha almeno 64 anni e un reddito entro i limiti previsti

A luglio 2025 milioni di pensionati Inps riceveranno non solo la consueta pensione mensile, ma anche la tanto attesa quattordicesima: un bonus aggiuntivo che può arrivare fino a 655 euro, riservato a chi ha più di 64 anni e un reddito annuo entro i limiti previsti dalla legge. L’Inps ha già pubblicato tutte le informazioni, comprese le date di pagamento, le modalità di accredito, le trattenute fiscali e i recuperi delle indennità non dovute. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Pensioni luglio 2025: quando arriva il pagamento?

Il pagamento della pensione di luglio è previsto per martedì 1° luglio 2025, data in cui l’accredito sarà disponibile su conto corrente bancario o postale. Per chi preferisce il ritiro in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane, resta valido il limite massimo di 1.000 euro netti. Per importi superiori, il pagamento avviene esclusivamente tramite accredito: chi non ha ancora comunicato le proprie coordinate bancarie o postali all’Inps può farlo accedendo al servizio “Cambiare le coordinate di accredito della pensione” sul sito istituzionale.

Pensioni luglio 2025: a chi spetta la 14esima mensilità

A differenza della tredicesima di dicembre, la quattordicesima non è obbligatoria, ma viene erogata automaticamente a luglio a chi rispetta precisi requisiti anagrafici e reddituali. Spetta a chi ha compiuto almeno 64 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento ed è titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da Enti pubblici di previdenza obbligatoria; e ha un reddito complessivo lordo annuo non superiore a due volte il trattamento minimo Inps, pari nel 2025 a 15.688,40 euro.

La quattordicesima viene corrisposta in via provvisoria, sulla base dei dati reddituali disponibili. L’Inps effettuerà controlli successivi: se emergerà che la somma non spettava, l’importo sarà recuperato tramite trattenute sulle mensilità successive. Il recupero può essere totale o parziale, in base all’entità dell’eventuale indebita erogazione.

Hanno diritto alla i titolari di pensioni di vecchiaia, pensioni anticipate, pensioni di invalidità (se contributive) e pensioni ai superstiti (come quelle di reversibilità). Non spetta invece su pensioni sociali, assegni sociali o prestazioni assistenziali, salvo casi specifici con integrazioni.

Quattordicesima: come si calcola l’importo sulla pensione?

L’importo della quattordicesima viene determinato sulla base di due fattori principali: la fascia di reddito e gli anni di contributi versati. Chi ha un reddito fino a 11.766,30 euro (cioè fino a 1,5 volte il minimo Inps) può ricevere una somma compresa tra 437 e 655 euro, in base agli anni di contributi versati: più lunga è la carriera contributiva, più alta sarà la quattordicesima.

Chi invece ha un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo (fino a 15.688,40 euro) ha comunque diritto alla quattordicesima, ma con un importo ridotto, tra 336 e 504 euro. In questo caso, si applica una clausola di salvaguardia che garantisce una somma minima anche a chi supera lievemente il limite.

Chi compie 64 anni dopo il 31 luglio o ha iniziato a ricevere la pensione nel corso dell’anno, riceverà la quattordicesima con la mensilità di dicembre, in misura proporzionale ai mesi di diritto maturati. L’Inps comunicherà l’erogazione della quattordicesima attraverso diversi canali ufficiali: il cedolino pensione Inps con relativa nota informativa, il modello Obis/M e, per chi ha fornito il proprio numero di cellulare, anche tramite Sms informativo.

In caso di mancata erogazione o dubbi sulla propria posizione reddituale, è possibile inviare online una domanda di ricostituzione reddituale per la quattordicesima direttamente sul sito Inps, accedendo con Spid, Cie o Cns. In alternativa, ci si può rivolgere gratuitamente a un patronato per ricevere supporto.

Pensioni luglio: al via il recupero dei bonus 200 e 150 euro

Con la pensione di luglio, l’Inps avvierà anche il recupero delle indennità una tantum da 200 e 150 euro, erogate nel 2022 in base ai decreti Aiuti. Il recupero riguarda solo i casi in cui questi importi siano stati corrisposti in modo non corretto, dopo le verifiche sui redditi. La restituzione avviene con trattenute mensili di 50 euro, fino all’estinzione del debito. Per alcuni pensionati, il recupero è già iniziato nella rata di giugno.

Pensioni basse: pagamenti semestrali e tredicesima

Per i titolari di pensioni mensili comprese tra 10,01 e 90 euro, il pagamento avviene ogni sei mesi. Con la rata di luglio vengono quindi pagate: tutte le mensilità del secondo semestre 2025 e la tredicesima mensilità.

Trattenute fiscali e conguaglio di fine anno

Anche a luglio prosegue il recupero delle ritenute fiscali relative al 2024. Se durante l’anno precedente le ritenute Irpef sono state inferiori al dovuto, l’Inps ha iniziato il recupero già da gennaio. In caso di conguagli superiori a 100 euro, per i redditi fino a 18mila euro annui, la trattenuta viene rateizzata fino a novembre. Sempre da gennaio a novembre 2025 vengono trattenute anche le addizionali regionali e comunali riferite all’anno precedente. Le pensioni non soggette a tassazione, come quelle di invalidità civile, gli assegni sociali o prestazioni a vittime del terrorismo non subiscono alcuna trattenuta.

Come si fa a vedere il cedolino della pensione Inps?

Tutti i dettagli relativi alla pensione di luglio 2025, comprese eventuali variazioni, possono essere consultati accedendo all’area personale MyInps con Spid, Cie o Cns. All’interno è disponibile il cedolino aggiornato e la comunicazione relativa alla quattordicesima (se spettante).