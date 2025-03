Pensioni aprile 2025, le novità del cedolino Inps: aumenti, trattenute e date di pagamento

Aumenti per le pensioni minime e gli invalidi, fine dei conguagli Irpef, ritorno delle addizionali Irpef regionali e comunali e verifica dell’esistenza in vita per i pensionati all’estero: ecco tutte le novità di aprile

Aprile è alle porte, e per tutti i pensionati italiani è arrivato il momento di consultare il cedolino pensione disponibile sul sito dell’Inps. Questo documento permette di verificare l’importo netto della pensione, le eventuali modifiche rispetto ai mesi precedenti, e le trattenute fiscali applicate. Per aprile 2025, ci sono diverse novità significative che influiranno sugli importi. Ecco i dettagli.

Quando arriva il pagamento delle pensioni di aprile 2025?

La data da segnare sul calendario è 1° aprile 2025. In questa data i pensionati italiani riceveranno il pagamento della loro pensione. Per chi ha scelto l’accredito su conto corrente postale o bancario, inclusi libretti postali e carte Postepay Evolution, il pagamento avverrà direttamente su conto. I pensionati che ritirano la pensione in contante, invece, dovranno recarsi agli uffici postali seguendo il calendario stabilito da Poste Italiane, che prevede un ritiro in base all’ordine alfabetico. È importante ricordare che, per chi riceve una pensione superiore a 1.000 euro, l’accredito non sarà più possibile in contante, ma sarà necessario avere un conto corrente sul quale ricevere l’importo.

Novità e contenuti del cedolino di aprile 2025

Per quanto riguarda le novità del cedolino di aprile 2025, la principale riguarda la fine dei conguagli Irpef 2024. Molti pensionati vedranno quindi un netto più stabile rispetto ai mesi precedenti, in quanto non ci saranno più trattenute aggiuntive dovute ai ricalcoli fiscali. Tuttavia, l’introduzione delle addizionali Irpef regionali e comunali, sospese temporaneamente, comporterà una riduzione dell’importo netto della pensione, poiché queste trattenute torneranno a pieno regime fino a novembre.

Per gli anziani con pensione minima residenti nella Provincia autonoma di Bolzano, la pensione di aprile prevede aumenti fino a 1.000 euro, grazie all’approvazione da parte del Consiglio provinciale e della Giunta comunale. Circa 17mila pensionati beneficeranno di questa misura, che mira a garantire l’integrazione almeno fino al 2027.

Per i pensionati che beneficiano delle maggiorazioni sociali, c’è una piccola buona notizia: è previsto un incremento straordinario di 8 euro al mese, destinato ai pensionati con pensione minima, agli invalidi totali e agli over 70. Inoltre, per coloro che hanno diritto alla maggiorazione sociale, il cedolino di aprile include anche gli arretrati, per un totale complessivo di circa 32 euro, che si aggiungono all’importo mensile.

Certificazione Unica 2025 e altri documenti utili

Ad aprile 2025, non arriva solo la pensione, ma anche la Certificazione Unica (CU) 2025, che i pensionati possono scaricare direttamente dal portale Inps, essenziale per la dichiarazione dei redditi.

Inoltre, per chi non l’ha ancora fatto, è possibile scaricare anche l’ObisM, il certificato di pensione che riporta tutte le informazioni fondamentali come i dati anagrafici del pensionato e le informazioni sul tipo di pensione.

Infine, c’è una piccola proroga nell’invio del modello Red, la dichiarazione della situazione reddituale. L’Inps non ha ancora comunicato una data ufficiale per la scadenza, quindi è bene tenersi aggiornati sul portale INPS.

Verifica per i pensionati all’estero

Una novità importante riguarda la verifica dell’esistenza in vita per i pensionati residenti all’estero. Il processo di accertamento è suddiviso in due fasi:

Prima fase : da marzo a luglio 2025, i pensionati che vivono in America, Asia, Paesi scandinavi, Estremo Oriente, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi dovranno fornire una certificazione dell’esistenza in vita. Le richieste saranno inviate da Citibank N.A. a partire dal 20 marzo 2025 e dovranno essere restituite entro il 15 luglio 2025.

: da marzo a luglio 2025, i pensionati che vivono in America, Asia, Paesi scandinavi, Estremo Oriente, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi dovranno fornire una certificazione dell’esistenza in vita. Le richieste saranno inviate da Citibank N.A. a partire dal 20 marzo 2025 e dovranno essere restituite entro il 15 luglio 2025. Seconda fase: da settembre 2025 a gennaio 2026, la verifica si estenderà ai pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, con le attestazioni da inviare entro il 15 gennaio 2026.

Come accedere al cedolino pensione di aprile 2025?

Per consultare il cedolino della pensione di aprile 2025, è necessario accedere al Fascicolo Previdenziale del cittadinosul portale Inps seguendo questi passaggi: