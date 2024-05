Mantova, 150 euro al mese per trasferirsi in città. Ecco il bando del Comune: requisiti e scadenze

Il Comune di Mantova lancia due iniziative per attrarre nuovi residenti: il bando “Benvenuti in città” offre un contributo mensile di 150 euro per un anno a chi si trasferisce in città, mentre il bando “Abitare Borgochiesanuova” mette a disposizione 67 nuovi appartamenti in affitto a canone agevolato. Ecco requisiti e come partecipare

Mantova cerca nuovi abitanti. Il Comune lombardo ha attivato il bando “Benvenuti in città” che offre un incentivo per attrarre nuovi residenti, con un contributo mensile di 150 euro per 12 mensilità. Le domande possono essere presentate dal 6 maggio fino all’esaurimento dei fondi. L’investimento complessivo sarà di 200 mila euro, con l’obiettivo di accogliere oltre 100 domande. Per i giovani under 36 che si trasferiscono per la prima volta, il sostegno sarà garantito per 24 mesi. L’obiettivo è non solo di portare nuovi residenti, ma anche di stimolare il recupero delle case sfitte. Al via anche il bando “Abitare Borgochiesanuova” che mette a disposizione 67 nuovi appartamenti, di diverse tipologie, nell’omonimo quartiere.

Mantova: a chi è rivolto “Benvenuti in città”

Il bando si rivolge a single e famiglie che si trasferiscono a Mantova in un alloggio in affitto sul libero mercato o in un alloggio Sas (Servizio Abitativo Sociale). Due le categorie interessate. Under 36 che escono dalla famiglia per creare un proprio nucleo. Questo gruppo include single e famiglie under 36 che non sono ancora residenti a Mantova o che vivono già altrove ma decidono di uscire dalla famiglia per la prima volta; coloro che non rientrano nella prima categoria e scelgono di trasferirsi a Mantova. Questi possono essere single o famiglie che si trasferiscono in un alloggio in affitto sul libero mercato o in un alloggio Sas.

Il contributo sarà di 12 mensilità per la maggior parte dei richiedenti. Tuttavia, per gli under 36 single già residenti a Mantova in un altro alloggio che escono dalla famiglia d’origine per la prima volta, il contributo sarà esteso a 24 mensilità.

Mantova: i requisiti del bando “Benvenuti in città”

Il bando distingue anche i requisiti economici per beneficiare della misura che cambiano in base all’età: per gli under 36, l’ISEE deve essere compreso tra 9.500 e 40.000 euro annui mentre per gli altri la soglia minima dell’ISEE sale a 14.000 euro. Tutti i richiedenti devono possedere la cittadinanza italiana, comunitaria o un regolare permesso di soggiorno, e devono percepire un reddito da lavoro (o di pensione). Deve essere inoltre posseduto un contratto di locazione registrato dopo la pubblicazione del bando, con durata minima di un anno e canone di locazione mensile di almeno 350 euro.

Come verrà erogato il contributo

Una volta approvata la richiesta, il contributo verrà erogato mensilmente ai beneficiari tramite accredito sul loro conto corrente bancario o postale, il cui numero è stato indicato durante la presentazione della domanda. Questo avverrà previa verifica di diversi fattori:

Innanzitutto, per la prima mensilità, si deve verificare che il richiedente abbia effettivamente richiesto, sia per sé che per la famiglia, la residenza nel nuovo alloggio a Mantova e che questa sia mantenuta per tutto il periodo in cui viene erogato il contributo.

Inoltre, sempre per la prima mensilità, è necessario che il richiedente abbia presentato l’Isee relativo alla nuova famiglia e che questo rientri negli intervalli di reddito stabiliti.

Altro requisito fondamentale è che il titolare del contratto di locazione abbia regolarmente pagato il canone al proprietario dell’alloggio.

Infine, è importante che non sia stata emessa alcuna intimazione di rilascio dell’immobile (sfratto) nei confronti del richiedente.

Come presentare la domanda

A partire dalle 8:30 del 6 maggio, è possibile presentare la richiesta compilando un modulo online sul sito del Comune e utilizzando l’identificazione digitale tramite Spid o Cie. Il bando rimarrà aperto fino all’esaurimento delle risorse, il che sarà comunicato attraverso un avviso pubblicato sulla pagina dedicata. Le richieste saranno gestite in ordine cronologico di ricezione per ciascuna categoria di beneficiari.

Dopo l’invio della richiesta, l’eventuale ammissione al contributo sarà confermata tramite una nota formale inviata all’indirizzo e-mail indicato dal richiedente. Le richieste complete e che soddisfano tutti i requisiti riceveranno una comunicazione di ammissione al contributo via e-mail.

D’altra parte, le richieste incomplete o prive di documentazione necessaria riceveranno una comunicazione di inammissibilità tramite e-mail. In questo caso, il richiedente dovrà inviare una nuova domanda, allegando tutti i documenti richiesti.

Mantova: al via anche il bando “Abitare Borgochiesanuova”

Oltre a “Benvenuti in città”, il Comune di Mantova ha lanciato anche il bando “Abitare Borgochiesanuova”, finanziato con 9 milioni di euro dal Pnrr, nel contesto del progetto “Pinqua”. Il progetto offre 67 nuovi appartamenti in affitto nel quartiere di Borgo Chiesanuova, a sud-ovest della città, destinati a giovani, famiglie e nuovi residenti con reddito da lavoro. I requisiti includono la cittadinanza italiana o di un altro stato dell’Ue, la residenza o l’attività lavorativa in Lombardia, e un limite di reddito Isee tra 14.000 e 40.000 euro.

Anche in questo caso le preferenze vanno alle coppie under 36 di nuova formazione, ai lavoratori e ai nuclei familiari non residenti a Mantova che trasferiscano la loro residenza nell’alloggio assegnato entro 20 giorni.

Gli alloggi, di proprietà comunale, offrono varie tipologie, tra cui bilocali, trilocali, quadrilocali e duplex, con moderni comfort e posto auto condominiale. Le domande di assegnazione possono essere presentate online o tramite appuntamento presso Aster, con una finestra temporale dal 6 maggio al 28 giugno 2024. La graduatoria sarà disponibile dal 19 luglio, e ci saranno giornate dedicate alle visite degli alloggi.

“È interesse della città incentivare questi lavoratori, che arriveranno anche da altre province, a prendere la residenza nel Comune: così contribuiranno alla fiscalità generale e alla tenuta dei servizi. Il lavoro c’è, spero aumentino gli imprenditori che vogliano riqualificare il patrimonio immobiliare residenziale. Perché Mantova può, come altre città medie, rappresentare un modello di qualità di vita sostenibile per i redditi medi” ha detto, intervistato da Il Giorno, il sindaco della città, Mattia Palazzi.