Ilva: Bentivogli aggredito, l’assessore Mazzarano in fuga

Il segretario generale della Fim Cisl ha così commentato gli attimi di tensione del Forum di Massafra: “Per ambientalizzare e salvare il lavoro bisogna fare e non puntare il dito dimenticandosi le proprie responsabilità”. La premeditata diserzione dell’assessore regionale

Tensione durante l’iniziativa dell associazione Forum a Massafra (Taranto) sull’Ilva: si sono susseguiti gli interventi, fino a quando ha preso la parola l’assessore della regione Puglia Michele Mazzarano che ha attaccato ripetutamente le organizzazioni sindacali nel corso del suo intervento. Secondo quanto riporta una nota di Fim Cisl, “l’assessore ha potuto concludere l’intervento senza alcuna interruzione. Appena ha preso la parola il segretario generale della Fim Cisl Marco Bentivogli, però, in modo premeditato ha abbandonato la sala e non ha accettato di ascoltare l’intervento”.

Uscito dalla sala per riportare l’assessore a discutere pacificamente – prosegue il racconto del sindacato dei metalmeccanici della Cisl – c’è stato anche un tentativo di aggressione verso Bentivogli di una persona che era uscita insieme a Mazzarano. Le forze dell’ordine hanno impedito che la cosa finisse in peggio. Mazzarano aveva dato la parola di rientrare e invece ha preferito andar via. Bentivogli ha così commentato: “Per ambientalizzare e salvare il lavoro bisogna fare e non puntare il dito dimenticandosi le proprie responsabilità. Emiliano non ha mai accettato nessun confronto pubblico con chi la pensa diversamente da lui, è abituato ai monologhi o sceglie con chi dialogare. Parlare liberamente senza ascoltare le altre idee non è un compito consono a qualsiasi democratico tanto meno a ho ricopre incarichi istituzionali e dovrebbe rappresentare tutti i cittadini”.