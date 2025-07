Fs, cresce la spinta green: è nata Fs Energy

Nasce Fs Energy, la nuova società del gruppo Fs dedicata alla transizione energetica e alla decarbonizzazione del Paese. Tra investimenti e piani, ecco cosa prevede la nuova società del gruppo Fs

È nata Fs Energy: la nuova società del gruppo di Ferrovie dello Stato che ha come scopo quello di favorire la transizione energetica, accelerare la decarbonizzazione del Paese e rendere più sostenibile l’approvvigionamento, come spiega in una nota Fs. A presiederla saranno Massimiliano Garri in qualità di presidente e Antonino Giunta, in qualità di Ceo. Così il gruppo Fs si espande e investe nella rivoluzione green che inevitabilmente indurrà le diverse infrastrutture ad adeguarsi. Lo sviluppo di Fs Energy avverrà anche attraverso l’implementazione di impianti fotovoltaici per aumentare la produzione e ottimizzare l’autoconsumo.

Fs, Donnarumma: Fs Energy è parte del Piano strategico di Ferrovie

L’amministratore delegato e direttore generale del gruppo Fs, Stefano Antonio Donnarumma ha dichiarato in un comunicato: “La nuova società rappresenta una delle chiavi di sviluppo del Piano strategico 2025-2029. Si tratta di un’operazione di rilevanza strategica che unisce il settore energetico e ferroviario permettendo di contribuire concretamente nell’economia dell’intero sistema Paese, con un risparmio in termini di costi e un’ottimizzazione in termini di efficientamento delle risorse. Il gruppo Fs, leader della mobilità, intende guidare da protagonista la transizione energetica“.

Fs energy, cosa prevede la nuova società

Tra gli obiettivi di Fs Energy, il principale riguarda la decarbonizzazione: per raggiungerlo, è prevista l’installazione di 1,1 Gw di rinnovabili entro il 2029 e 2 Gw entro il 2034, pari al 40% dei consumi. Il gruppo Fs è attualmente il primo consumatore di energia elettrica del Paese, con una domanda nazionale di circa il 2%. Per compiere la transizione energetica, tra le ambizioni e i progetti c’è quello di creare un sistema di mobilità integrato connesso all’Europa: gli investimenti previsti nel Piano strategico 2025-2029 raggiungono i 100 miliardi di euro. Il gruppo Fs si impegnerà così a potenziare ed eseguire interventi di efficientamento energetico su stazioni e infrastrutture. Per completare la transizione, sarà anche importante sviluppare le tecnologie per ridurre i consumi e abbattere le emissioni di anidride carbonica, come viene spiegato in una nota.

Fs Energy, aggiudicata la prima gara pubblica per fornitura di energia elettrica

Il gruppo ha recentemente aggiudicato la prima gara pubblica in Italia per la fornitura di energia elettrica. La gara, con un valore di 204,2 milioni di euro è stata suddivisa in cinque lotti: il lotto 1 è stato aggiudicato ad Enel Energia per il profilo solare fotovoltaico; il lotto 2, per il profilo eolico, è stato vinto da Edison Energia; i lotti 3,4,5 sempre per l’eolico e baseload sono stati tutti aggiudicati a Erg Power Generation. È in corso una nuova gara per la selezione di operatori energetici qualificati del valore di 46 milioni euro. Questa nuova gara riguarda lo sviluppo di diciotto impianti fotovoltaici.