Fibercop compie un anno: ecco come avverrà la trasformazione digitale del Paese. I numeri della fibra ottica

Pubblicati i dati di Fibercop ad un anno dalla sua nascita. Sarmi: “Ruolo strategico nella digitalizzazione dell’Italia”. Sono stati raggiunti 2.600 Comuni e 13 milioni di unità immobiliari. Gestiti 26 milioni di chilometri di fibra ottica

Un’Italia sempre più connessa. Fibercop, azienda che gestisce infrastrutture di rete, compie un anno dalla sua nascita il 1° luglio 2024 ed incassa già primi significativi risultati. In una nota comunica che sono già oltre quota 2.600 i Comuni collegati con la fibra ottica a banda ultralarga, così da raggiungere circa 13 milioni di unità immobiliari. I grandi risultati sono stati anche frutto di investimenti pari a 1,8 miliardi di euro, dalla nascita di Fibercop al primo trimestre del 2025.

Fibercop, Sarmi: ruolo strategico nella digitalizzazione dell’Italia

Il presidente e amministratore delegato di Fibercop Massimo Sarmi afferma in una nota: “Fibercop ha un ruolo strategico nella digitalizzazione dell’Italia, nel nostro primo anno di attività abbiamo posto basi solide e conseguito risultati significativi, raggiunto 13 milioni di unità immobiliari coperte con fibra ottica di ultima generazione e dato un contributo sostanziale al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” e continua: “Siamo impegnati per costruire una rete capillare, sicura e sostenibile, in grado di sviluppare le esigenze attuali e aprire nuove opportunità”. Sarmi menziona la rete capillare di Fibercop, che in effetti gestisce 26 milioni di chilometri di fibra ottica, per dare un’idea è paragonabile a più di 600 volte la circonferenza della Terra. La presenza diffusa di Fibercop permette all’azienda di posizionarsi come operatore unico nel suo genere in Europa.

Fibercop: in linea con gli obiettivi del Pnrr

L’obiettivo di connettere l’Italia sta permettendo all’azienda di adempiere pienamente agli scopi posti dal Pnrr. L’azienda comunica che continua lo sviluppo della fibra ottica nel Paese in linea con il Piano Italia 1 Giga. Il progetto è collegare fino alla fine del 2025, anche con un piano autonomo di investimenti, 2 milioni di unità immobiliari, il target finale entro il 2027 è di collegare 20 milioni di unità.

Fibercop è in estrema sintesi un progetto di rinnovamento infrastrutturale delle reti, che per il Paese rappresenta un’occasione importante per rinnovarsi e digitalizzarsi e restare al passo con il futuro. Gli investitori che sostengono Fibercop sono Kkr Infrastructure, Adia, Cpp Investments, il ministero dell’Economia e delle Finanze e F21.