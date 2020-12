Enel, la sede storica si rifà il look: ecco come sarà

L’Enel ha avviato la riqualificazione della propria sede storica in viale Regina Margherita a Roma all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità – Il progetto, firmato dallo studio Antonio Citterio Patricia Viel, renderà l’edificio uno dei più moderni e avanzati sul territorio

La storica sede dell’Enel, in viale Regina Margherita a Roma, cambia look. E che look. Il gruppo elettrico, guidato da Francesco Starace, ha avviato una riqualificazione che cambierà radicalmente la struttura, datata degli anni ’60: i lavori, già iniziati, interessano una superficie complessiva di circa 80mila metri quadri, con un progetto pensato per aumentare il benessere delle persone, attraverso spazi di lavoro più ampi, moderni, confortevoli e in linea con un’organizzazione più agile. E soprattutto basata su principi innovativi e sostenibili, attraverso in particolare una sensibile riduzione dei consumi.

Gli impianti di illuminazione e di climatizzazione saranno infatti completamente ammodernati, garantendo comfort ma al tempo stesso una gestione green, che si esprimerà anche attraverso la creazione di spazi verdi interni ed esterni e aree dedicate al benessere psicofisico. L’obiettivo, dal punto di vista della sostenibilità, è di conseguire le certificazioni LEED e WELL, entrambe con il livello Gold. Il progetto ha la firma dello studio di architettura Antonio Citterio Patricia Viel (ACPV), mentre i lavori sono stati appaltati alla Colombo Costruzioni di Lecco. Al progetto partecipa anche il Comune di Roma.

“Innovazione e sostenibilità sono le linee guida dell’impegno di Enel – ha commentato Carlo Tamburi, direttore Enel Italia – grazie a questo progetto verranno concretamente applicate anche all’ambiente di lavoro, con benefici per le persone che si troveranno in un ambiente ripensato sulla base delle loro esigenze. Grazie alla scelta di confermare la nostra presenza nella storica sede di viale Regina Margherita, che caratterizza fortemente l’identità del quartiere, la città di Roma si avvarrà di un importante intervento di rigenerazione urbana, con un edificio tra i più moderni e avanzati presenti sul territorio”.

“Questo progetto – ha aggiunto la sindaca di Roma Virginia Raggi – dimostra come grazie a politiche attente, obiettivi condivisi e risposte chiare, Roma continui ad essere il luogo privilegiato in cui hanno sede le più grandi aziende italiane e internazionali. Le città non possono che ripartire attraverso una sana collaborazione tra pubblico e privato con tempi certi e progetti che vadano nella direzione di innovazione e sostenibilità. Un esempio virtuoso di questo è quello che presto avremo nella Capitale grazie all’importante riqualificazione del Gruppo Enel”.