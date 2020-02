Commercio elettronico, boom in Italia: +18,4% nel 2019

Secondo le ultime stime Istat, l’anno scorso la crescita del commercio elettronico italiano ha accelerato rispetto al 2018 -a fronte di una crescita mediocre del commercio al dettaglio – Forte impennata a dicembre

Le abitudini di consumo degli italiani stanno cambiando e il commercio elettronico recita la parte del leone. Quando si tratta di fare acquisti – soprattutto in periodo di saldi e prima di Natale, ma non solo – sempre più persone scelgono la strada del web. Secondo le ultime stime Istat, nel 2019 le vendite online hanno registrato in Italia un’impennata del 18,4% su base annua, in accelerazione rispetto ai dati del 2018 (+12,1%) e del 2017 (+14,7%). Un risultato clamoroso, soprattutto se confrontato con l’andamento generale delle vendite al dettaglio, che l’anno scorso sono cresciute soltanto dello 0,8%.

Ancora più sorprendente il dato relativo al solo mese di dicembre, quando il commercio elettronico italiano ha fatto segnare un balzo addirittura del 38,3%, a fronte del +0,9% dei consumi generali.

COMMERCIO ELETTRONICO: I MESI DI MAGGIORE CRESCITA

Dalle tabelle delle serie storiche Istat emerge che il secondo mese più positivo per il commercio elettronico è stato settembre (+26,3%), che a sorpresa ha registrato un dato migliore rispetto a luglio (+23,4%), mese d’inizio dei saldi estivi. Seguono in classifica agosto (+19,5%), febbraio (+17,8%), aprile (+17,1%) e ottobre (+16,6%). In fondo alla graduatoria c’è novembre, mese in cui la crescita degli acquisti su internet è stata molto contenuta (+3,9%), nonostante i grandi volumi registrati in occasione del Black Friday.

Fra il 2015 e il 2019, nel nostro Paese il valore del commercio elettronico è cresciuto del 61,8%.

PICCOLI NEGOZI IN DIFFICOLTÀ

“I dati Istat smentiscono quelle associazioni che hanno negato l’importanza delle vendite online e di eventi come il Black Friday – commenta Carlo Rienzi, presidente del Codacons – e dimostrano come l’e-commerce abbia profondamente modificato le abitudini di acquisto delle famiglie. A farne le spese sono tuttavia i piccoli negozi, che anche nel 2019 si confermano in grave difficoltà: per gli esercizi di piccole dimensioni le vendite lo scorso anno sono calate del -0,7%, con punte del -1,3% per i negozi fino a cinque addetti”.

