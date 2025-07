Clima, 3 italiani su 4 bocciano il Governo: “Fa troppo poco contro l’emergenza”

Secondo un sondaggio Eurobarometro, il 75% degli italiani ritiene che il governo non stia facendo abbastanza per contrastare il cambiamento climatico. Fiducia nelle istituzioni europee superiore rispetto a quella nel governo nazionale

Bombe d’acqua, esondazioni, frane, bufere di vento, caldo torrido: il tempo è impazzito. È cronaca di questi giorni. E di fronte ai cambiamenti climatici il governo Meloni – sottoposto al giudizio sul suo comportamento – viene bocciato. Perché, sondaggio Eurobarometro alla mano, 3 italiani su quattro ritengono che l’esecutivo non stia facendo abbastanza proprio di fronte ai mutamenti del clima e dunque per fronteggiare siccità, incendi, smottamenti e alluvioni.

La domanda che Eurobarometro (che conduce sondaggi per conto della Commissione europea) ha rivolto ai cittadini europei era la seguente: “crede che il governo nazionale stia facendo abbastanza, non abbastanza, molto per contrastare il cambiamento del clima?” Ebbene, il 75% degli italiani (appunto 3 cittadini su 4) ha risposto “non abbastanza”, una percentuale superiore dell’8% rispetto alla media europea (67%). È il quinto indice di insoddisfazione in Europa dopo Svezia e Francia (77%), Grecia e Croazia (76%).

Cresce il malcontento rispetto al passato

L’esito non premia il nostro esecutivo, dal momento che confrontando la risposta allo stesso sondaggio fatto tra maggio e giugno di 2 anni fa, la percentuale di chi ritiene inefficace l’azione dell’esecutivo nazionale è aumentata di un punto percentuale. Ma a consolazione del governo Meloni, c’è da sottolineare che la percentuale di insoddisfazione nei confronti del proprio governo ha raggiunto aumenti del 16% a Cipro e in Finlandia, del 15% in Lettonia, del 9% in Portogallo, Polonia e Croazia, dell’8% in Slovenia. Insomma, non c’è governo che si sia salvato.

Certo, non tutte le risposte sono state negative. Ma se mediamente in Europa il 23% ritiene sufficiente quanto sta facendo il proprio governo, da noi tale percentuale scende al 20%, con un calo dell’1% rispetto alla precedente analoga indagine. Ancora: solo il 5% in Europa ritiene che il proprio governo stia facendo molto di fronte ai mutamenti climatici, ma in Italia la percentuale è solo del 3%, seppur in crescita dell’1%.

Questo sondaggio fa il pendant con un altro (sempre di Eurobarometro) da cui emerge che la fiducia degli italiani nelle istituzioni europee supera nettamente quella accordata alle istituzioni nazionali. In particolare, mentre il 49% dei nostri cittadini dichiara di avere fiducia nell’Unione europea, solo il 34% la concede al governo nazionale. Il 15% in meno.