Borse, il nuovo tuono di Trump su dazi di acciaio e alluminio non produce tempeste sui mercati per ora. Occhio a banche e Tim

L’annuncio di Trump di dazi “a tutti” su acciaio e alluminio per ora lascia indifferenti i mercati. Solo il dollaro registra un leggero rialzo. Le borse europee sono viste aprire in rialzo

La settimana è iniziata con un altro botto di Trump che ha utilizzato l’incontro con i giornalisti sul suo Air Force One per annunciare tariffe del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, con la promessa di ulteriori tariffe reciproche martedì o mercoledì. Contemporaneamente, sono entrate in vigore le nuove tariffe di ritorsione della Cina sugli Stati Uniti, mentre il cancelliere tedesco Scholz ha affermato che l’UE è pronta a rispondere ai dazi “entro un’ora”. I dazi potrebbero esercitare una pressione al rialzo sull’inflazione statunitense e limitare ulteriormente il margine di manovra della Federal Reserve per allentare la politica monetaria: Jerome Powell comparirà davanti alla Camera dei rappresentanti martedì e mercoledì e l’impatto dei dazi sulla politica monetaria sarà sicuramente un tema scottante.

Dollaro in leggero rialzo e rendimenti dei Treasuries in recupero

Gli investitori hanno reagito al nuovo annuncio di Trump acquistando il dollaro che è però in leggero rialzo sulle principali valute, con il suo indice fermo a 108,265. L’euro è sceso dello 0,1% a 1,0315 dollari, mentre il dollaro australiano esposto al trading è sceso a 0,6270 dollari. Il dollaro è rimbalzato dello 0,3% sullo yen, attestandosi a 151,87, recuperando parte del terreno perso di recente a causa delle speculazioni secondo cui la Banca del Giappone aumenterà i tassi nei prossimi mesi.

Il rischio di una ripresa dell’inflazione ha colpito anche i titoli del Tesoro, e i rendimenti delle obbligazioni decennali si sono attestati al 4,490%, dal minimo della settimana scorsa del 4,400%. La forza del dollaro e i rendimenti più elevati non hanno impedito ai prezzi dell’oro di raggiungere massimi record a 2.886 dollari l’oncia, aiutati in parte dalle voci secondo cui Trump potrebbe imporre dazi sul metallo. Ciò ha portato a un aumento della domanda di oro fisico da Londra, da spedire negli Stati Uniti per evitare nuove tasse. Oggi il metallo è in rialzo dello 0,5%. Il mercato del petrolio è rimbalzato dopo tre settimane di perdite e il Brent è salito di 51 centesimi a 75,17 dollari, mentre il greggio statunitense è aumentato di 45 centesimi a 71,45 dollari al barile, ma gli investitori temono che una guerra commerciale possa danneggiare la crescita economica globale e quindi la domanda di energia.

I future di Wall Street hanno iniziato in ribasso, ma si sono subito ripresi, mentre gli investitori prevedono un’altra settimana di guadagni. I future S&P 500 si sono rafforzati dello 0,3%, mentre i future Nasdaq hanno aggiunto lo 0,5%. La scorsa settimana le azioni erano state turbate da alcuni dati contrastanti sugli utili, anche se la crescita complessiva degli utili per azione si attesta al 12%, superando le aspettative iniziali dell’8%.

Nuovi dazi su acciaio e alluminio a “tutti”

A bordo dell’Air Force One il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato domenica che introdurrà nuovi dazi del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, in aggiunta ai dazi sui metalli già esistenti. Parlando ai giornalisti mentre si recava al Super Bowl della NFL a New Orleans , Trump ha detto che annuncerà i nuovi dazi sui metalli oggi, mentre martedì o mercoledì annuncerà le tariffe reciproche, che entreranno in vigore quasi immediatamente, applicandole a tutti i Paesi e adeguandole alle aliquote tariffarie applicate da ciascun Paese. “In parole povere, se loro fanno pagare una tariffa, noi facciamo pagare loro”, ha detto Trump in merito al piano tariffario reciproco. Invitato a chiarire sui destinatari del provvedimento, Trump ha precisato così: ”tutti”. Nessuna indicazione invece sui tempi, neanche il suo staff ha saputo indicare quando i nuovi dazi potrebbero essere esecutivi e operativi.

Secondo i dati del governo e dell’American Iron and Steel Institute, le principali fonti di importazione di acciaio dagli Stati Uniti sono Canada, Brasile e Messico, seguiti da Corea del Sud e Vietnam. Con un ampio margine, il Canada, ricco di energia idroelettrica, è il principale fornitore di alluminio primario degli Stati Uniti, rappresentando il 79% delle importazioni totali nei primi 11 mesi del 2024 e sostenendo le industrie chiave degli Stati Uniti, dalla difesa alla cantieristica navale e all’automotive.

Borse asiatiche incerte, ma Hong Kong brilla con Alibaba e Xiaomi

Le azioni asiatiche sono incerte. Mentre l’indice MSCI di azioni Asia-Pacifico al di fuori del Giappone perde lo 0,3%, il Nikkei giapponese è in rialzo dello 0,2%. Ma a brillare è l’indice Hang Seng di Hong Kong che guadagna l’1,5% e segna la terza seduta in positivo, sui massimi degli ultimi quattro mesi. Dai minimi di gennaio, con l’arrivo delle novità sul tema dell’intelligenza artificiale made in China, l’indice è salito di oltre il 20%. Xiaomi e Alibaba, considerate beneficiarie dei progressi annunciati dalla startup cinese DeepSeek hanno guadagnato quasi il 30%. I due titoli sono in rialzo oggi del 2,4% e del 5,3%. Buona parte delle azioni delle piattaforme di e-commerce cinesi salgono dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ritardato la sospensione dell’esenzione de minimis, mantenendo temporaneamente lo status di esenzione da dazi per i pacchi a basso valore provenienti dalla Cina. Il ritardo è previsto fino a quando “non saranno disponibili sistemi adeguati per elaborare e riscuotere i dazi doganali in modo completo ed efficiente”, concedendo una tregua temporanea a rivenditori come Alibaba e JD.com.

Nella Corea del Sud, l’indice principale è sceso dello 0,1%, trainato dalle perdite dei produttori di acciaio. Le Blue chip cinesi sono rimaste pressoché invariate. Pechino ha nuovamente fissato un valore fermo per la sua valuta, lo yuan, che tuttavia è sceso al minimo delle ultime tre settimane, attestandosi intorno a 7,3078. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), il più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo, ha annunciato ricavi netti consolidati per gennaio 2025 pari a 293,29 miliardi di dollari taiwanesi (circa 8,7 miliardi di euro), un aumento del 5,4% rispetto a dicembre 2024 e un aumento del 35,9% rispetto a gennaio 2024.

L’indice CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzhen è sulla parità. In Cina l’inflazione al consumo ha registrato un’accelerazione per la prima volta da agosto, sopra le attese, sulla spinta dell’esplosione della spesa delle famiglie in occasione delle festività del Capodanno lunare. L’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,5% a gennaio rispetto a un anno prima rispetto a un aumento dello 0,1% nel mese precedente. I prezzi dei servizi sono aumentati dello 0,9%, rappresentando oltre il 50% dell’aumento totale dell’IPC. La borsa di Taiwan ha iniziato la settimana in calo, indice TAIEX -0,9%, dopo quattro sedute consecutive di rialzo. In lieve ribasso Sidney.

Borse europee viste aprire positive

Le borse europee sono attese aprire in rialzo sulla base del +0,32% registrato dal future sull’Eurostoxx50

MPS ha esercitato l’opzione di rimborso anticipato per bond da 750 milioni di euro di tipo Senior Fixed to Floating Rate Callable Senior Notes due 2 March 2026.

Tim: Rumors riportano che Poste sta valutando un investimento nella compagnia tlc, mentre Iliad e il fondo di private equity CVC Capital Partners hanno già dimostrato interesse.