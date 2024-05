Banche, Abi: Rottigni (Intesa Sanpaolo) nuovo direttore generale. Patuelli riconfermato: per lui sarà il sesto mandato

Il rinnovamento dell’Abi passa soprattutto dal profilo del nuovo dg che sarà Marco Elio Rottigni, uomo di Intesa Sanpaolo: Carlo Messina presenta alla riunione dell’esecutivo dell’associazione. Proposta la riconferma a presidente per Patuelli

Un rinnovamento che passa soprattutto dal profilo del nuovo direttore generale. Il nome scelto alla fine è quello di Marco Elio Rottigni: sarà lui, uomo di Intesa Sanpaolo, il prossimo dg dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana, in sostituzione di Giovanni Sabatini, che ha lasciato l’incarico lo scorso 8 maggio. Alla vigilia delle Considerazioni finali del governatore di Bankitalia, Fabio Panetta (per lui, venerdì 31 maggio, l’esordio principale a Palazzo Koch), il comitato esecutivo dell’Abi presieduto da Antonio Patuelli lo ha designato nell’incarico.

Rottigni (nella foto, ndr) proviene, appunto, dal gruppo Intesa Sanpaolo – guidato da Carlo Messina – dove era a capo della divisione banche estere. Il comitato esecutivo dell’Abi, inoltre, ha proposto “all’unanimità” al consiglio dell’associazione la riconferma di Patuelli a presidente della Confindustria delle banche. Patuelli è in carica dal gennaio 2013, quando prese il posto di Giuseppe Mussari.

La riconferma di Patuelli (per lui si tratta del sesto mandato) arriva dopo una fase di incertezza sulla guida dell’Abi anche per le osservazioni sul ruolo dell’associazione fatte dal consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Messina, presente oggi, per la prima volta, alla riunione dell’esecutivo di palazzo Altieri.