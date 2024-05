Abi cambia: Patuelli sarà confermato presidente ma l’uomo nuovo sarà il Dg Rottigni che arriva da Intesa Sanpaolo

Antonio Patuelli resterà Presidente dell’Abi ma l’arrivo da Intesa Sanpaolo di Marco Elio Rottigni sulla poltrona di Direttore generale aprirà una nuova stagione per l’Abi, più europea e più in sintonia con la prima banca italiana

Rinnovamento nella continuità ma più rinnovamento che continuità per l’Abi, l’associazione delle banche italiane. Nell’assemblea di luglio l’Abi si appresta a confermare per la sesta volta alla Presidenza Antonio Patuelli, già segretario del Partito liberale e Presidente della Cassa di Risparmio di Ravenna, ma la novità sarà l’arrivo al vertice, sulla poltrona di Direttore generale, di Marco Elio Rottigni, al posto del dimissionario Giovanni Sabatini. L’arrivo di Rottigni, che è attualmente responsabile della Divisione Internazionale di Intesa Sanpaolo e che sarà nominato Dg il 30 maggio, segna una svolta per l’Abi destinata a diventare più internazionale e a contare di più a Bruxelles. Ma vuol dire anche che Intesa Sanpaolo, che negli anni scorsi è stata sull’orlo dell’uscita dall’Associazione per dissensi di natura soprattutto sindacale, peserà molto di più sugli orientamenti dell’organizzazione delle banche italiane. Del resto Carlo Messina, il potente Ceo di Intesa Sanpaolo, è stato chiarissimo: “Stiamo nell’ Abi – ebbe a dire nei mesi scorsi – se contiamo, se no no”. Trova così conferma l’indiscrezione secondo cui il rilancio dell’Abi sarebbe passato principalmente dall’accordo di fatto tra le principali banche e in particolare dall’intesa tra il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, e quello di Unicredit, Andrea Orcel. Per Abi comincia una nuova stagione, sia in chiave nazionale che soprattutto internazionale. “Vogliamo la miglior Abi d’Europa” ha detto qualche giorno fa lo stesso Messina. E Rottigni è l’uomo giusto al posto giusto. Altra musica per l’Associazione delle banche.