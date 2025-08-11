Alfredo Recanatesi, uno dei più autorevoli giornalisti economici, ci ha lasciato

Era stato vicedirettore de “Il Sole 24 Ore” e editorialista de “La Stampa” e apprezzato interlocutore dei Governatori della Banca d’Italia da Guido Carli in poi

Dopo una lunga malattia è morto nella notte a Roma Alfredo Recanatesi, uno dei più autorevoli giornalisti economici italiani. Già vicedirettore de “Il Sole 24” e poi editorialista de “La Stampa” Recanatesi, giornalista raffinato, di rara competenza e di grande indipendenza di giudizio e uomo riservato ma ricco di sensibilità e di profonda umanità, ha spiegato per decenni ai suoi lettori i segreti dell’economia e della finanza. La politica monetaria e la politica economica sono state per tanti anni al centro delle sue riflessioni e dei suoi scritti. Da Guido Carli in poi ha avuto sempre il filo diretto con i Governatori della Banca d’Italia che lo consideravano un punto di riferimento di alta credibilità nel mondo giornalistico. In tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo lascia un profondo rimpianto.

FIRSTonline esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Recanatesi.