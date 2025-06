Wimbledon 2025: Sinner quando e con chi gioca? Il tabellone, le date, il montepremi e dove vedere il torneo del grande slam

Tutto pronto per Wimbledon 2025. Gli occhi del tennis sono puntati su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma in campo scenderanno altri 11 italiani. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per prepararsi allo slam inglese

Lunedì 30 giugno prenderà ufficialmente il via Wimbledon 2025. Quella che sta per partire all’All England Croquet and Lawn Tennis Club sarà la 138esima edizione del torneo inglese che insieme agli Australian Open, al Roland Garros e agli Us Open compone il quartetto del grande Slam.

Sono 12 gli italiani che parteciperanno a Wimbledon 2025, primo tra tutti, il numero uno al mondo Jannik Sinner. Per quanto riguarda il femminile, tutti gli occhi sono su Jasmine Paolini, 4a nella classifica femminile WTA, trionfatrice degli internazionali di Roma e finalista nell’edizione dello scorso anno.

Wimbledon 2025: quando gioca Sinner e con chi?

Jannik Sinner debutterà il 1º luglio in un derby tutto italiano contro Luca Nardi, n.94 nella classifica ATP. Secondo le previsioni sulla sua strada il numero 1 al mondo potrebbe incontrare diversi temibili avversari: al secondo turno, potrebbero esserci Tseng, cinese di Taipei, o l’australiano Vukic, poi al terzo turno il canadese Shapovalov o l’argentino Navone. Tommy Paul o Grigor Dimitrov potrebbero essere gli avversari negli ottavi, poi Musetti (o Shelton e Humbert) nei quarti e uno tra Draper, Djokovic, De Minaur e Mensik in semifinale.

Carlos Alcaraz è dall’altra parte del tabellone. Lo spagnolo, campione in carica, scenderà in campo già lunedì 30 contro l’italiano Fabio Fognini. Nella stessa parte ci sono anche Sascha Zverev, Taylor Fritz e Holger Rune, potenziale avversario nei quarti di finale.

Wimbledon 2025: da Paolini a Musetti, il tabellone degli italiani

Musetti (7) debutterà contro il georgiano Basilashvili. Per Fognini, come detto, l’esordio sarà con il campione in carica di Wimbledon, Alcaraz. Berettini, in recupero dopo i tornei passati, esordirà contro Majchrzak, mentre Cobolli se la vedrà Zhukayev e Arnaldi con Van de Zandschulp. Riassumendo, questi i primi turni dei tennisti italiani a Wimbledon 2025.

Sinner-Nardi

Musetti-Basilashvili

Cobolli-Zhukayev

Berrettini-Majchrzak

Faria-Sonego

Arnaldi-van de Zandschulp

Darderi-Safiullin

Zeppieri-Mochizuki

Bellucci-Crawford

Fognini-Alcaraz

Passando al femminile, Jasmine Paolini giocherà contro la Sevastova, n. 402 del Wta. Come per Sinner, anche per Paolini c’è una previsione sulle papabili avversarie da affrontare durante il torneo. La tennista italiana potrebbe incontrare al secondo turno la Rakhimova. Al terzo turno potrebbe invece battersi contro la n.30, Noskova. Agli ottavi di finale potrebbe invece dividere il campo con la Anisimova. Secondo le previsioni, Paolini potrebbe giocare contro la Zheng ai quarti di finale. In semifinale Paolini potrebbe ritrovarsi contro Sabalenka, numero 1 al mondo. Per concludere, potrebbe scontrarsi con l’americana Gauff o la polacca Swatiek in finale.

I primi turni delle tenniste italiane:

Paolini-Sevastova

Teichman-Bronzetti

Cocciaretto-Pegula

La 138esima edizione di Wimbledon 2025 avrà inizio il 30 giugno e si concluderà due settimane dopo, domenica 13 luglio. Si parte lunedì col primo turno, sia maschile che femminile, dalle 12 in poi. Ecco il calendario:

Secondo turno: mercoledì 2 e giovedì 3 luglio;

Terzo turno: venerdì 4 e sabato 5 luglio;

Ottavi di finale: domenica 6 e lunedì 7 luglio;

Quarti di finale: martedì 8 e mercoledì 9 luglio;

Semifinali: giovedì 10 e venerdì 11 luglio;

Finale femminile : sabato 12 luglio alle 15;

: sabato 12 luglio alle 15; Finale Maschile: domenica 13 luglio alle 15.

Wimbledon 2025: montepremi e novità del torneo in bianco

Quest’anno il Money Prize è cresciuto del 7% rispetto alle edizioni passate. I vincitori avranno così circa 300mila sterline in più, rispetto a chi ha vinto lo slam nel 2024. Il vincitore o la vincitrice del singolo avrà un premio da 3 milioni di sterline. In euro, la cifra si aggira intorno ai 3 milioni e 517mila euro.

Questa nuova edizione del torneo inglese presenta anche un’importante novità: non saranno infatti più presenti i giudici di linea, verrà adottato un sistema più innovativo e tecnologico, la chiamata elettronica delle linee (ELC).

Wimbledon 2025: dove vedere lo slam inglese

Le partite del torneo del grande slam saranno visibili su Sky Sport, così come sulla piattaforma Sky on demand, Skygo e Now TV.