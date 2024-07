Wimbledon 2024 è lo slam più ricco di sempre: ecco quanto guadagna chi vince 

Wimbledon 2024 è iniziato ieri ed è già diventato il torneo più ricco della storia del tennis con un montepremi da record. Ecco tutte le cifre in palio turno dopo turno

Ha preso il via Wimbledon 2024, diventato ufficialmente lo slam più ricco di sempre dopo il record segnato lo scorso anno dallo US Open con i suoi 58 milioni e 714mila euro. Il montepremi complessivo dell’edizione 2024 dello slam britannico è infatti il più alto della storia. Di quanto parliamo? Di 50 milioni di sterline, vale a dire 59 milioni e 370mila euro, otto milioni più dell’anno scorso, 6 milioni in più del Roland Garros 2024 (53 milioni e 478mila euro) e dell’Australian Open di gennaio (53 milioni 83mila euro). Una cifra da record che sarà distribuita tra i vari partecipanti. Ma quanto guadagna chi vince? E tutti gli altri? Vediamo le cifre.

Wimbledon 2024: ecco quanto si guadagna turno dopo turno

Se aumenta il montepremi complessivo, salgono anche i premi per i vincitori. L’anno scorso Carlos Alcaraz, grazie al suo successo in finale contro Novak Djokovic, si portò a casa 2,57 milioni di euro. Nel 2024, chi vincerà Wimbledon guadagnerà 3,2 milioni di euro, 630mila euro in più di un anno fa. L’altro finalista, invece dovrà “accontentarsi” di 1,662 milioni (erano 1,374 milioni nel 2023). Volendo fare un confronto con gli altri slam di quest’anno, sempre Carlos Alcaraz al Roland Garros 2024 ha guadagnato 2,4 milioni di euro, mentre il nostro Jannik Sinner, arrivato sull’erba verde da numero uno al mondo, con la sua vittoria all’Australian Open di gennaio ha guadagnato quasi 2 milioni di euro (nello specifico 1.933.403).

E tutti gli altri partecipanti a Wimbledon 2024? Agli sconfitti al primo turno andranno quasi 72 mila euro, al secondo e terzo turno i tennisti guadagneranno, rispettivamente, 110.438 e 169.814 euro.

L’accesso agli ottavi di finale invece darà accesso a un premio pari a 268.377 euro che diventeranno 445.317 ai quarti. Aumenti cospicui per chi arriverà in semifinale: a disposizione dei quattro tennisti ci saranno 849mila euro, il 20% in più rispetto al 2023.

Wimbledon 2024: per chi vince il doppio 768mila euro

Anche per chi partecipa al torneo di doppio ci sarà a disposizione un bel gruzzolo. La coppia vincitrice riceverà infatti 768mila euro, mentre agli altri due finalisti andranno 390mila euro.