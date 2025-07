Wimbledon 2025: Sinner-Nardi, Musetti, Cobolli e tutti gli italiani in campo oggi. Ecco gli orari dei match

Oggi a Wimbledon 2025, Sinner debutta alle 14 italiane contro Luca Nardi nel derby tutto italiano. In campo anche Lorenzo Musetti, Elisabetta Cocciaretto, Lorenzo Sonego, Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli

Oggi, martedì 1° luglio, Wimbledon 2025 prosegue con un ricco programma e tanti tennisti italiani in campo: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Elisabetta Cocciaretto, Lorenzo Sonego, Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli. Dopo una giornata di lunedì intensa e ricca di emozioni con ben sette italiani in campo – tra cui Matteo Berrettini, Fabio Fognini, impegnato in un match di grande livello contro Carlos Alcaraz, e Jasmine Paolini – il torneo sull’erba più prestigioso del mondo continua a regalare spettacolo e speranze per il tennis azzurro.

Wimbledon, Sinner-Nardi oggi: orario, campo e dove vederla

Sinner debutta a Wimbledon 2025 alle 14 italiane sul Campo 1, affrontando Luca Nardi, numero 95 Atp. È il primo incontro ufficiale tra i due italiani, con il numero uno del mondo che punta a migliorare il quarto di finale raggiunto nel 2024. Per Nardi, invece, si tratta del debutto assoluto nel main draw di uno Slam e della prima occasione per conquistare una vittoria in un torneo del Grande Slam.

Sul Campo 2, la giornata si apre alle 12 con Elisabetta Cocciaretto (116 Wta) che affronta la statunitense Jessica Pegula, terza testa di serie e favorita, che ha già vinto l’unico precedente tra le due. A seguire, Musetti (numero 7 Atp) scenderà in campo contro Nikoloz Basilashvili (126 Atp). Sarà il terzo scontro diretto dopo un bilancio pari negli incontri precedenti. Per Musetti, semifinalista lo scorso anno, è il primo match stagionale sull’erba e per questo ha dichiarato “aspettative basse” in conferenza stampa, concentrandosi sulla prestazione.

Wimbledon, tutti gli italiani in campo oggi: Sonego, Bronzetti e Cobolli

Lorenzo Sonego (47 Atp) esordirà alle 12 sul Campo 8 contro il portoghese Jaime Faria (116 Atp), avversario mai incontrato prima. LuciaBronzetti (63 Wta) giocherà come secondo match sul Campo 5 contro la svizzera Jill Teichmann (93 Wta), con cui ha un precedente favorevole datato due anni fa, ma arriva da un periodo difficile con cinque sconfitte consecutive. Flavio Cobolli (24 Atp) sfiderà il kazako Beibit Zhukayev (247 Atp) nel terzo match sul Campo 16; per Zhukayev è il debutto in un torneo Major.