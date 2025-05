Warren Buffett si dimette dopo 60 anni di gestione della Berkshire Hathaway. A fine anno sarà Greg Abel il nuovo Ceo

Buffet, a 94 anni, lascia una Berkshine in ottima salute: nel 2024 utili operativi per 47,4 miliardi di dollari, liquidità per 347,7 miliardi. I suoi investimenti hanno reso il doppio rispetto al S&P 500

Warren Buffett, che ha trasformato la Berkshire Hathaway Inc. in un’azienda valutata più di 1,16 trilioni di dollari e che è diventato lui stesso un miliardario famoso per il suo acume negli investimenti e le sue battute, si dimetterà alla fine dell’anno dopo sei decenni alla guida della società, ma non venderà il suo pacchetto azionario.

Greg Abel, 62 anni, vice di lunga data di Buffett e vicepresidente per le attività non assicurative, assumerà la guida del gruppo dopo l’approvazione del consiglio di amministrazione, ha dichiarato Buffett, 94 anni, durante l’assemblea annuale degli azionisti di sabato a Omaha, Nebraska. Ha aggiunto che il consiglio di amministrazione prevede di riunirsi oggi.

L’annuncio ha sbalordito il consiglio di amministrazione e anche lo stesso Abel, che, nonostante fosse stato a lungo indicato come il successore di Buffett, non era a conoscenza del fatto che la notizia sarebbe arrivata proprio mentre l’assemblea annuale volgeva al termine. Poi, proprio durante il momento delle Q&A, Buffett non ha mancato di essere pungente e originale, come suo solito, nelle risposte, criticando i dazi decisi da Donald Trump (“il commercio non dovrebbe essere un’arma”) e minimizzando i recenti ribassi dei mercati (“non e’ successo nulla, se settimana prossima le azioni della Berkshire dovessero scendere del 50% per me sarebbe una straordinaria occasione d’acquisto“).

I suoi guadagni sono stati doppi rispetto al S&P 500

La Berkshire è cresciuta in modo dirompente nel corso dei decenni con Buffett come presidente e Ceo, scegliendo acquisizioni e azioni per il portafoglio aziendale insieme al suo fidato consulente e vicepresidente, Charlie Munger, scomparso nel 2023 all’età di 99 anni. Il gruppo ha acquisito una incredibile varietà di aziende, che Buffett ha spesso affermato rispecchiassero l’economia statunitense nel suo complesso. Una scommessa su Berkshire, diceva, era una scommessa sull’America.

Buffett ha sempre catturato l’ attenzione di altri Ceo e presidenti nel mondo ed era in grado di richiamare ogni anno a Omaha una folla di decine di migliaia di azionisti per l’assemblea annuale.

Il suo successo negli investimenti, un guadagno annuo composto del 20% tra il 1965 e il 2024, rispetto al 10% circa dell’indice S&P 500, gli ha dato il potere di spostare i titoli azionari e lo ha aiutato a concludere importanti affari con Goldman Sachs Group Inc. e General Electric Co. durante i periodi di crisi.

Tutto partì dalle aziende tessili

Buffett iniziò a gestire denaro da giovane, discepolo dello stile di investimento di Benjamin Graham. Si dedicò maggiormente al mondo aziendale quando la sua Buffett Partnership Ltd. acquistò azioni della Berkshire. Nel 1965, assunse il controllo del resto dell’azienda. Composta principalmente da attività tessili in difficoltà destinate a scomparire, la Berkshire divenne il fondamento del gigante moderno di Buffett. Pezzo dopo pezzo, sviluppò e acquisì attività in una vasta gamma di settori, tra cui le assicurazioni, che gli fornivano liquidità, o “flottante”, per supportare la sua strategia di investimento.

Ora, Berkshire possiede aziende che spaziano dalla ferrovia Bnsf alla compagnia di assicurazioni auto Geico, passando per vaste attività nel settore energetico financo ai rivenditori al dettaglio come Dairy Queen e See’s Candies.

Nel 2024 utili operativi per 47,4 miliardi di dollari, liquidità per 347,7 miliardi

Il suo insieme di aziende ha generato 47,4 miliardi di dollari di utili operativi nel 2024. Buffett ha anche ampliato il portafoglio azionario, popolandolo con enormi investimenti in aziende come Apple Inc. e American Express, offrendo a Berkshire un altro modo per partecipare ai profitti di aziende di cui non era dirrettamente proprietaria.

Abel, 62 anni, vice di lunga data di Buffett, prenderà le redini di un’azienda in piena salute. Mentre Berkshire ha appena annunciato un calo del 14% degli utili operativi del primo trimestre, a 9,6 miliardi di dollari, a seguito delle ingenti perdite subite dalla sua divisione assicurativa a causa degli incendi in California, l’aumento del capitale investito in buoni del Tesoro ha contribuito ad aumentare il reddito da investimenti.

Durante la pandemia, Buffett ha segnato il passo sul fronte degli accordi, il che gli ha lasciato un’enorme riserva di liquidità e poche opportunità interessanti per investire il denaro. Allora Buffett ha preferito riacquistare azioni proprie per investire il capitale e al 31 marzo la liquidità di Berkshire ha raggiunto i 347,7 miliardi di dollari.

Buffet: dalle sue battute, alla beneficenza, alle indicazioni ereditarie

Ci sono stati anche alcuni passi falsi occasionali. Buffett ha ammesso di aver pagato troppo per il produttore di apparecchiature aerospaziali Precision Castparts, un accordo che ha comportato una svalutazione di 10 miliardi di dollari nel 2020. E Buffett e Munger sono stati notoriamente lenti a riconoscere il valore dei titoli tecnologici, sebbene in seguito abbiano accelerato gli acquisti di azioni Apple.

Tuttavia, la sua lunga esperienza ha attirato fan per anni. Durante gli incontri annuali che si tenevano in un affollato palazzetto dello sport di Omaha, lui e Munger esprimevano la loro opinione su argomenti che spaziavano dai mercati azionari alle criptovalute, persino alla vita e al successo. L’evento annuale, soprannominato Woodstock per i capitalisti, e la sua lettera annuale, ampiamente letta, hanno entrambi alimentato la passione dell’investitore per l’ insegnamento .

I fan del miliardario citano spesso le sue battute più memorabili. Buffett ha tirato fuori una delle sue battute nel 2018 sulla questione se la travagliata Wells Fargo & Co. – all’epoca un investimento di lunga data della Berkshire – potesse scoprire ulteriori illeciti: “Non c’è mai un solo scarafaggio in cucina”. E a proposito delle società finanziarie sovraindebitate durante la crisi mondiale del 2008, aveva detto : “Solo quando la marea si ritira si scopre chi ha nuotato nudo”.

Nonostante l’ampio seguito di Buffett, la sua gestione quotidiana della Berkshire era semplice. Da tempo privilegiava un approccio gestionale decentralizzato, consentendo ai responsabili delle varie attività della Berkshire di gestire le operazioni come ritenevano opportuno e di controllarle di tanto in tanto. A quanto pare trascorreva molto tempo a leggere nel suo ufficio aziendale di Omaha. L’anno scorso, quell’ufficio contava solo 27 dipendenti.

E’ noto che Buffett, dopo avere gia’ effettuato donazioni miliardarie, prevede di destinare il 99,5% del suo restante patrimonio a un fondo di beneficenza gestito dai tre figli alla sua morte. Meno noto è invece il suo mantra per i passaggi ereditari: lasciare ai propri figli abbastanza denaro per garantire loro un buon standard di vita, ma non abbastanza da permettergli di non fare nulla.